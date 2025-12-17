CANAL RCN
Internacional

Conmoción en el fútbol ecuatoriano: asesinan a tiros a jugador del Barcelona

La noticia ha generado gran revuelo este miércoles en Sudamérica.

Foto: Barcelona SC

Noticias RCN

diciembre 17 de 2025
08:31 p. m.
El fútbol ecuatoriano se encuentra sumido en una profunda tragedia tras confirmarse el asesinato de Mario Pineida, lateral derecho de 33 años y figura emblemática de Barcelona Sporting Club. El ataque, perpetrado por sicarios la tarde de este miércoles, terminó con la vida del futbolista y de su esposa, dejando además a su madre gravemente herida.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 5 de la tarde en el sector de Samanes 4, al norte de Guayaquil. Según los reportes preliminares de la Policía Nacional, Pineida se encontraba junto a su familia en los exteriores de un local comercial (una carnicería) cuando fueron interceptados por sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta.

Los atacantes abrieron fuego de manera indiscriminada contra el vehículo del jugador. Pineida y su esposa fallecieron de forma casi instantánea debido a la gravedad de los impactos, mientras que su madre fue trasladada de urgencia a un centro de salud cercano, donde permanece bajo pronóstico reservado.

Barcelona se pronunció sobre la muerte de este jugador

Minutos después de que la noticia circulara en redes sociales, la institución "canaria" emitió un comunicado oficial confirmando el deceso:

"Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineda, hecho ocurrido tras un atentado en su contra. Esta lamentable noticia nos tiene consternados y nos enluta como familia barcelonista."

El club también solicitó a la hinchada y a la opinión pública elevar oraciones por el descanso eterno del jugador y fortaleza para sus seres queridos en este momento de inmenso dolor.

 

