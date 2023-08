Iván Mejía respaldó a Gustavo Petro: “Si mañana hay que votar, volvería a votar por él”

Este lunes 7 de agosto, Gustavo Petro cumple 365 días como presidente de Colombia, el cual ha dejado más desaciertos que aciertos durante su mandato, alertando a gran parte de la ciudadanía, mientras que los otros se encuentran tranquilos por las acciones que ha realizado el mandatario durante los últimos 12 meses.

Una de las personas que mostró el respaldo al presidente Gustavo Petro fue Iván Mejía, reconocido periodista deportivo, que en conversaciones con el diario la Vanguardia se mostró tranquilo por lo ejecutado por el mandatario en su primer año de Gobierno, afirmando que ha generado varios cambios que hace rato no se veían en el territorio nacional.

“A mí me parece que el presidente lo está haciendo bien, me parece que está desmontando una serie de mitos, me parece que hay más presidente que Gobierno. Él es más que todo su cuerpo de colaboradores, él no es un gestor eficaz de la tarea de gobernar, pero él es un hombre sano, correcto, bien intencionado. Si mañana hay que votar, volvería a votar por él”, agregó el reconocido periodista.

Además, el reconocido periodista lanzó un fuerte dardo contra la oposición del Gobierno, asegurando que durante los últimos meses se han encargado de crear chismes para no valorar el trabajo hecho por Petro.

“Me causa repugnación absoluta la manera en la que la extrema derecha está intentando acabar con un designio democrático inventando chismes (…) La campaña contra Petro es infame y vergonzosa”, agregó Iván Mejía sobre el cuestionamiento sobre el trabajo de Gustavo Petro.

De igual forma, Iván Mejía dejó claro que desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia no ha pensado en irse del país, pero afirmó que hay gente que no quiere que el país cambie, con el objetivo que la violencia se vuelva a tomar las regiones del territorio nacional.

“No se me ha ocurrido nunca pensar en irme del país. Hay que cambiar, pero hay gente que no quiere que cambie Colombia. Esa gente que es reacia, que quiere que vuelvan los paramilitares, las muertes”, finalizó el reconocido periodista.

Iván Mejía habló del futuro de James Rodríguez

Por otro lado, el reconocido periodista habló sobre la situación que va a vivir James Rodríguez en São Paulo, afirmando que el jugador colombiano no va a durar más de dos meses en Brasil, puesto que en la actualidad vive de recuerdos.

“Fue una figurita, en un momento determinado. Hoy vive del recuerdo y de sus caprichos (…) Mal, no dura dos meses. Cuando Felipe Melo (jugador de Fluminense) lo encuentre en el primer partido y lo cace a patadas, se enferma nuevamente del sóleo, no vuelve a jugar y le echa la culpa al técnico”, finalizó el reconocido periodista.