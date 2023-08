Gustavo Puerta reveló detalles de su vida en Alemania y sobre su relación con Xabi Alonso

El talante, la madera, el talento y la capacidad de liderazgo de un jugador son cosas que pueden ser muy evidentes, o que se desarrollan y brotan con el tiempo. Existen casos donde un futbolista exhibe estas condiciones desde muy temprana edad, y cuando las luces brillan sobre él, todo el mundo lo nota. En Colombia, uno de los casos más recientes donde esto quedó demostrado con creces ocurrió en el 2023, cuando los reflectores brillaron sobre Gustavo Puerta, y el volante vallecaucano demostró de lo que estaba hecho desde el primer minuto.

Comandando a la Selección Colombia sub-20 en el Sudamericano del 2023, Puerta llevó en su brazo la cinta de capitán, y dejó para el recuerdo múltiples golazos, así como una garra y personalidad de un veterano de mil batallas en el torneo. Además, lideró a Colombia en el Mundial sub-20, siendo nuevamente un pilar en el equipo.

Lea además: Gustavo Puerta se ilusiona con un cupo en la Selección Colombia de Mayores

A principios del 2023, salió del Bogotá FC rumbo al Bayer Leverkusen de Alemania, para ponerse a las órdenes de una leyenda del fútbol mundial; el español Xabi Alonso. Sin embargo, para mejorar su adaptación en tierras teutonas, Puerta fue cedido al Núremberg, en la segunda división, para tener su primera experiencia en el fútbol alemán.

Un joven en una tierra lejana

En una charla con NoticiasRCN.com, Gustavo Puerta confesó que su adaptación a Alemania "ha sido un proceso de menos a más", y reveló detalles de como ha podido acostumbrarse a una tierra extraña, a más de 9.000 kilómetros de Colombia.

"Los primeros meses fueron algo difíciles por el tema del idioma, la comida, la cultura, y muchas cosas que uno no está acostumbrado a ver. Los meses en Núremberg fueron difíciles, pero me ayudaron a adaptarme a todas estas cosas. Ya vengo más adaptado con la cultura de Alemania y la comida. Esto me ha ayudado mucho ahora en el Leverkusen", sostuvo.

A pesar de su corta edad, pues recién cumplió 20 años, Gustavo Puerta muestra la mentalidad de un jugador de amplio recorrido, y una persona determinada a cumplir sus sueños y objetivos. Entiende la importancia de aprender alemán para poder integrarse al plantel y poder triunfar.

Vea también: Carlos Antonio Vélez reveló quiénes serían algunos convocados por Néstor Lorenzo a Eliminatorias

"Creo que voy bien con el idioma. He ido aprendiendo de a poco con palabras y frases. Tengo muchas ganas de seguir aprendiendo. Es una parte fundamental para adaptarse más rápido a un equipo", explicó.

Cambio de prioridades en el fútbol

Puerta llegó al Núremberg para la primera mitad del 2023, cedido por el Leverkusen, pero se encontró con un club que estaba peleando puestos de descenso en la segunda división de Alemania, y que cambió de técnico a pocos días de su llegada. En el tradicional club, Puerta no tuvo la oportunidad de debutar, pero él es consciente de que "desde el primer día di lo mejor de mí y trabajé al 100%".

"Llegue en un momento en el que el club no estaba muy bien y comenzó a pelear puestos de descenso. Se hizo cada vez más complicada la situación y le di mucha prioridad al tema de la Selección. Viajé un par de veces a Colombia para microciclos, estaba mentalizado en el Mundial y creo que esas cosas me detuvieron para haber jugado en el Núremberg", remarcó.

Sin embargo, tras una buena actuación en el Mundial sub-20, regresó al Bayer Leverkusen, y bajo las órdenes de Xabi Alonso, aprende constantemente. Su prioridad pasó de ser la Selección a ser el poder ganarse un puesto en su club.

Sobre el técnico español, Puerta lo calificó como un entrenador "muy tranquilo pero muy exigente".

"Te da la confianza al 100, cree en ti y siempre trata de sacar lo mejor. Te exige, te enseña y te corrige. Es esa clase de entrenador que te da esa confianza de cada día seguir aprendiendo. Este tiempo me ha servido mucho para mejorar constantemente", indicó.

El jugador tiene una gran ventaja con su técnico, y es que no hay barrera del idioma, por lo que Alonso puede expresarle sin problemas lo que quiere de él. Además, no muchas veces se da que el técnico sea un exjugador que ocupó exactamente la misma posición de Puerta en sus días como futbolista, llegando a ser uno de los mejores del mundo en Liverpool, Real Madrid, Bayern Munich y la Selección Española.

"Él (Xabi Alonso), nos remarca la intensidad, y nos pide siempre dar buen pase, buen primer toque, recibir perfilado y jugar hacia adelante. De las veces que he hablado uno a uno con él, sé que de mí le gusta esa garra sudamericana, así como la agresividad que impongo en mi posición. De a poco he ido mejorando con lo que me dice el 'profe' u espero poder ganarme mi lugar", explicó el colombiano.

Colombia y Alemania, dos lugares a los que puede llamar hogar

Claro está que la adaptación de una persona, sea cual sea su profesión, a un nuevo país, trae sus retos. Gustavo Puerta explicó que el comienzo fue difícil, pero poco a poco ha ido acostumbrándose a esto. Como dice una clásica canción de The Beatles, "I get by with a Little Help From my Friends", o "puedo hacerlo con una pequeña ayuda de mis amigos", el tener amigos o compañeros cercanos ayuda a que todo sea más llevadero.

"Dentro del vestuario, creo que mis mejores amigos son los sudamericanos y los que hablan español. Me llevo muy bien con Exequiel Palacios, Arthur, Alex Grimaldo y Piero Hincapié. Nos mantenemos muy juntos, hablando mucho, son con los que mejor me llevo y estoy muy contento porque me recibieron muy bien", destaca Puerta, resaltando la importancia que estos compañeros han tenido en su adaptación al club.

No solo se extraña a los amigos y la familia, sino también la comida del hogar. Puerta lo remarca con un visible antojo, indicando que le hace falta "un sancocho, unos frijolitos o unas lentejas. De esas cosas poco se ven por acá, pero poco a poco me he adaptado a la comida".

Y señala también que el orden de la cultura alemana lo sorprendió, así como la disciplina que tienen. "Es algo para destacar y para aprender".