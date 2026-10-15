Hinchas de Atlético Nacional no podrían viajar a Tunja para partido vs. Chicó: Alcaldía no autorizó.

El sábado 17 de octubre a las 3 de la tarde, Boyacá Chicó recibirá a Atlético Nacional en partido que corresponde a la primera fecha de la Liga Betplay 2026-II, que estaba programado inicialmente para jugarse en el mes de julio, pero debió ser aplazado por un evento ciclístico en la ciudad de Boyacá.

Este tipo de partidos contra los clubes más importantes del país significa un ingreso importante de dinero no solo para el club local, sino para la ciudad que recibe miles de visitantes que activan la economía en varios sectores. Sin embargo, para este partido habría un inconveniente para el ingreso de hinchas visitantes.

Alcaldía de Tunja prohibió el ingreso de público para Chicó vs. Nacional

El miércoles 14 de octubre, la Alcaldía de Tunja emitió un comunicado en el que informa que el partido entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional se jugará a puerta cerrada; esto, como una de las medidas tomadas por los incidentes ocurridos entre las barras del club de Boyacá y del Cúcuta Deportivo en la más reciente fecha del fútbol colombiano.

Además, sancionó a las dos barras con la restricción de ingreso al estadio por varias fechas debido a los actos de violencia.

Por su parte, Boyacá Chicó también respondió con un comunicado oficial en el que rechaza un "nuevo obstáculo de la Comisión Local de Tunja" por exigir la suspensión en la venta de boletería; según el club 'ajedrezado', la venta de boletería inició en la primera semana de octubre y la comunicación por parte de la alcaldía llegó de manera tardía, lo que significa un nuevo inconveniente para la realización de dicho partido.

También informan que el protocolo de seguridad de Tunja exige que la venta de boletería debe estar disponible mínimo tres días hábiles al encuentro y que no se especifica un plazo máximo o prohíbe iniciar la venta con más tiempo de anticipación, por lo que resulta contradictorio el comunicado emitido por la entidad.

Solicitan permitir el ingreso de público

Boyacá Chicó solicitó a la Comisión Local de Tunja retirar el requerimiento de suspensión de la venta de boletería para que se pueda garantizar el ingreso de público al partido del sábado bajo las condiciones de seguridad previamente establecidas.