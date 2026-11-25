El próximo sábado 28 de noviembre, Armenia podría vivir una jornada histórica gracias al Deportes Quindío; el club dirigido por Harold Rivera puede ascender a la primera división del fútbol colombiano después de cinco años jugando en la segunda categoría.

'Los Cuyabros' recibirán a Boca Juniors de Cali desde las 4:30 de la tarde en el estadio Centenario de Armenia por el partido de vuelta de la gran final del segundo semestre en el Torneo BetPlay; en el partido de ida, Quindío consiguió una importante victoria de dos goles por cero jugando como visitante, por lo que en el juego del próximo sábado les bastará con empatar o incluso perder por un gol de diferencia.

Sin embargo, la hinchada en Armenia espera que el equipo salga con la mentalidad de ganar el partido y conseguir un tranquilo ascenso a la primera división.

Comisión Local de Fútbol de Armenia autorizó el ingreso de hinchada al Centenario de Armenia

En el último partido que Deportes Quindío jugó como local, contra Real Cartagena, solo le bastaba empatar para conseguir el paso a la gran final, sin embargo, el conjunto visitante se quedó con la victoria (1-2).

El estadio estaba colmado de hinchas 'cuyabros' y tras una nueva decepción, algunas personas ingresaron al campo de juego para manifestar su inconformidad con el resultado y los jugadores, sin tener en cuenta que aún tenían grandes chances de clasificar en la siguiente fecha.

El partido tuvo que suspenderse durante casi una hora mientras la Policía controlaba la situación y se especulaba con una fuerte sanción a la hinchada debido al incumplimiento del reglamento.

A pesar de los desmanes, la Comisión Local de Fútbol de Armenia autorizó el ingreso de público y solo estará restringido el acceso a la tribuna norte; de este modo, los hinchas podrán disfrutar del posible regreso de Quindío a la primera división después de cinco años.

Quindío tiene dos oportunidades para ascender a primera división

Deportes Quindío tiene la primera opción para conseguir el ascenso a la primera división: de ser campeón del Torneo BetPlay del segundo semestre, ascenderá automáticamente debido a que ocupa el primer lugar en la tabla de reclasificación. En caso de perder el título, deberá jugar un partido de repechaje ante el perdedor de la gran final entre Envigado (campeón del primer semestre) y Boca de Cali (campeón del segundo semestre).