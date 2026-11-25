El lunes 23 de noviembre de 2026, falleció una reconocida influencer de Estados Unidos.

Se trata de Christie Miller, que tenía 60 años y había sido diagnosticada con cáncer de mama en junio de 2022.

La creadora de contenido tenía más de 50.000 seguidores en su cuenta de Instagram y publicaba contenido relacionado con su estado de salud y con la importancia de llevar una vida alegre.

De hecho, en las redes sociales era reconocida como 'Chief Joy Officer', que traduce 'directora de la alegría'.

Christie Miller, la reconocida influencer de Estados Unidos, dejó un video para confirmar su fallecimiento

Luego del deceso de Christie Miller, se publicó un video que ella dejó pregrabado para despedirse de sus seres queridos y de sus seguidores.

"Hola, soy Christie Miller. Si están viendo este video, significa que he muerto", comenzó diciendo la reconocida creadora de contenido de Estados Unidos.

"Así es, he cruzado el velo. Si me extrañan, por favor, permítanse estar tristes, pero alégrense también por el tiempo que pasamos juntos", añadió.

Estas han sido las reacciones tras las muertes de Christie Miller, la reconocida influencer de Estados Unidos

Desde que se confirmó el deceso de Christie Miller, los internautas han expresado múltiples mensajes de luto y condolencias en las redes sociales.

"Paz a su alma", "descansa", "me quedé en shock", "fue una muy linda persona", "ahora es un ángel en la vida de sus familiares", "qué enfermedad tan compleja es el cáncer", "me alegra saber que se fue tranquila", "un beso al cielo" y "seguí su proceso", han sido algunas de las reacciones.

Antes de comenzar a enfrentar su proceso médico, Christie Miller creó un proyecto llamado EatTrainWin, mediante el cual ofrecía asesorías relacionadas con la nutrición y el estilo de vida saludable.