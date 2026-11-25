El dólar sigue subiendo en Colombia y este miércoles 25 de noviembre de 2026 abrió en $3.620, con una diferencia de $27,97 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada en $3.592,03.

En las primeras operaciones, la moneda estadounidense mantuvo el impulso y llegó a negociarse por encima de los $3.650.

¿A cuánto llegó el dólar este 25 de noviembre?

Durante las primeras 16 transacciones de la jornada, la divisa alcanzó un máximo de $3.654,95. El mínimo fue de $3.620, correspondiente al precio de apertura.

Entre ambos valores hubo una diferencia de $34,95, mientras que el máximo superó en $62,92 la referencia oficial del día.

RELACIONADO Dólar en Colombia sigue subiendo y alcanzó su nivel más alto en más de cinco meses

Estas cifras describen el comienzo de la sesión y pueden cambiar conforme avance la negociación. La TRM vigente, certificada por la Superintendencia Financiera, recoge las operaciones del mercado cambiario utilizadas para calcular esa referencia.

Por su parte, los precios de apertura, máximo y mínimo muestran lo ocurrido durante las transacciones del miércoles.

¿Cuánto ha subido la TRM en Colombia?

La tasa de $3.592,03 es la más alta desde el 1 de junio de 2026. Frente al martes, cuando estaba en $3.505,92, aumentó $86,11, equivalentes al 2,46 %. El avance también se observa al comparar periodos más amplios.

Respecto al mismo día de la semana anterior, la TRM ganó $282,48, un incremento del 8,54 %. Frente al 25 de octubre, la diferencia llegó a $433,60, que representa una subida del 13,73 %.

Para dimensionar el cambio, comprar 100 dólares a la TRM actual equivale a $359.203. Hace una semana, esa misma cantidad representaba $330.955, una diferencia de $28.248. Bancos y casas de cambio pueden aplicar precios propios al realizar operaciones.

Pese al repunte reciente, frente al inicio del año acumula una caída de $165,05, equivalente al 4,39 %. En comparación con el 25 de noviembre de 2025, el descenso es de $212,06, es decir, del 5,57 %.