Atlético Nacional confirmó la salida de cinco jugadores para la Liga BetPlay II-2026

Atlético Nacional confirmó este 9 de julio la salida oficial de cinco futbolistas de su plantilla profesional, entre ellos el histórico arquero David Ospina. El club antioqueño continúa ajustando su nómina de cara a la Liga BetPlay II-2026 y los retos del segundo semestre.

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El cuadro 'verdolaga' sigue moviendo su plantilla y de esta manera, confirmó la salida de cinco jugadores que no continuarán en el equipo dirigido por Lucas González.

La institución informó que la decisión hace parte del proceso de reorganización de la nómina, luego de completar varias jornadas de pretemporada en la sede deportiva de Guarne. El objetivo, según explicó el club, es fortalecer la competitividad del plantel para los torneos que afrontará durante el resto del año.

Entre los nombres confirmados sobresale el de David Ospina, quien ya había anunciado previamente que pondría fin a su etapa como jugador del conjunto verdolaga.

¿Qué jugadores salieron oficialmente de Atlético Nacional?

Atlético Nacional confirmó las siguientes bajas:

David Ospina, quien ya había comunicado su decisión de salir del club. Juan Francisco Bauzá. Dayron Aprilla, quien continuará su carrera en Bolívar de La Paz, en Bolivia. Robinson García, que jugará a préstamo en Real Cundinamarca. Fabio Martínez, cedido al Atlético San Luis de México, con opción de compra.

El club agradeció el compromiso de cada uno de los futbolistas durante su paso por la institución y les deseó éxitos en los nuevos retos deportivos que asumirán.

¿Qué dijo Atlético Nacional sobre estas salidas?

En el boletín oficial, Nacional señaló que estas decisiones hacen parte de la planificación deportiva que lidera el cuerpo técnico encabezado por Lucas González.

Además, dedicó un mensaje de reconocimiento a los jugadores que dejan la institución, resaltando el profesionalismo con el que defendieron el escudo verdolaga.

Defendieron el escudo verde con compromiso, entrega y un respeto que enaltece la historia de Atlético Nacional. Lo que construyeron aquí permanecerá en la memoria del club, de sus compañeros y de una hinchada que jamás olvida a quienes la representaron con orgullo, expresó el equipo antioqueño.

Las salidas también abrieron espacio para que la dirigencia continúe definiendo la conformación de la plantilla con la que buscará ser protagonista en la Liga BetPlay II-2026 y en los demás compromisos del calendario.

Con la pretemporada en marcha, se espera que en los próximos días Atlético Nacional anuncie nuevos movimientos, tanto en materia de incorporaciones como de posibles salidas, antes del inicio oficial del campeonato.