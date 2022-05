"Machado me tocaba los testículos y la cola": Perilla sobre el caso de abuso sexual contra Óscar Julián Ruíz e Ímer

La Fifa abrió investigación contra los exárbitros colombianos Óscar Julián Ruiz e Ímer Machado por abuso sexual a sus colegas, un caso que desde el 2019 se conoció por medio de Harold Perilla, pero que fue archivada en su momento por la Fiscalía.

Sin embargo, tres años después, Perilla y sus abogados lograron reabrir el caso y que la Fifa abriera investigación. Por esa razón, el árbitro colombiano habló con NoticiasRCN.com sobre el proceso que se ha abierto contra Ruiz y Machado.

¿Cuál fue su denuncia contra Óscar Julián Ruiz e Ímer Machado en 2019?

En el 2019 colocamos una denuncia ante la Fiscalía por acoso sexual en contra del señor Óscar Julián y el señor Ímer Machado. Esa denuncia tuvo una investigación juiciosa por parte de la fiscal encargada, pero luego que llegó el señor Mario Iguarán, defensor de Óscar Julián Ruiz, todo comenzó a cambiar dentro de la Fiscalía.

Me cambiaron la fiscal, la trasladaron, me quitaron el caso y la fiscal que llegó no me dio garantías, me incumplió varias citas, no me recibió el material probatorio y luego llegó un fiscal que ni nos citó.

Trabajo de investigación de Harold Perilla durante estos tres años

Óscar Julián en estos días ha dado la declaración que como no avanzó en la Fiscalía, tampoco lo hará en Fifa, pero simplemente la gente no sabe que eso no avanzó porque la Fiscalía no hizo su trabajo.

A raíz de que archivaron el caso, yo seguí haciendo la investigación durante tres años y llegaron muchas víctimas a mí. Desde el lado de la defensa de Óscar Julián Ruiz están dando a entender que yo estoy consiguiendo testigos falsos y es muy fácil comprobar que cada víctima me buscó y me contó su historia.

¿Qué diferencia tiene la denuncia del 2019 con la del 2022?

Hoy tenemos 11 víctimas de acoso sexual en contra de Óscar Julián Ruiz y de Ímer Machado el tema ya es comprado porque ya son más de 14 testigos de las actuaciones que el tuvo durante pretemporadas conmigo. Él siempre esperaba que estuviera distraído y me tocaba los testículos, la cola. Salía corriendo y hacia ese tipo de insinuaciones todo el tiempo conmigo y otros compañeros, y así lo relatan los testigos.

Él (Machado) siempre esperaba que estuviera distraído y me tocaba los testículos, la cola

Comencé a hablar con víctimas y victimarios, y en este momento tengo un material probatorio grandísimo. Si alguna víctima se quiere echar para atrás o quiere decir algo que no es, yo tengo todas las grabaciones, y también las tiene la Fiscalía y la Fifa. Tenemos un material probatorio alto.

No hay que saber mucho de derecho penal como para saber que hay que imputarles cargos a esos dos señores por abuso sexual.

En primer momento solo había dos denuncias de acoso sexual, pero ahora contamos con doce víctimas de acoso sexual y lo que queremos demostrar ya es un patrón de comportamiento. Porque si él va a coger individualmente a cada uno, difícilmente vamos a tener una foto donde me tocó la cola o me tocó el pene. Esperamos que Fifa pueda llegar a conseguir resultados con la investigación, la investigación ya no la tienen que hacer, yo la hice, deben mirar el material probatorio y llamar a cada víctima.