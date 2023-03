Harold Rivera: “Uno también sufre, también tengo familia y me duele”

Independiente Santa Fe sigue sin levantar cabeza en el presente semestre del fútbol colombiano y este sábado cayó en su visita a Envigado por la séptima jornada de la Liga BetPlay 2023.

El cuadro ‘cardenal’ llegaba a esta jornada después de un doloroso empate frente a Unión Magdalena en Bogotá y debía intentar recuperar los puntos perdidos en casa, pero no le fue posible para los dirigidos por Harold Rivera.

El ambiente en la institución bogotana está bastante caldeado pues un sector de la afición no quiere la continuidad de Harold Rivera en el club y los malos resultados obtenidos en el presente campeonato agudiza la crisis del equipo.

Respecto a este mal momento que golpea al equipo, Harold Rivera habló en rueda de prensa tras la derrota frente a Envigado y aseguró que entiende a los hinchas y comparte su rabia, pues la situación también lo tiene afectado a él y a su familia.

“Es difícil el momento. Nosotros sentimos más esto; entiendo a la gente, pero uno tiene familia y le duele (los maltratos). Pero bueno, esto es así; yo tengo la cabeza en alto porque trato de hacer lo mejor posible para gestionar este equipo”, dijo.

El entrenador de Santa Fe sabe perfectamente la situación de su equipo y señaló que lo único que puede hacer es seguir trabajando para que los resultados mejoren: “No estamos tranquilos. Personalmente no estoy tranquilo por los resultados, porque hace mucho tiempo no vivía una situación así, pero esto es de poner la cara y mientras me lo permitan, sacaré esto adelante”, agregó.

Finalmente, Rivera se refirió a lo que será el duelo frente a Águilas Doradas por un cupo en la Copa Sudamericana; un partido que tiene un alto valor económico y deportivo.

“Ponerme a hablar a futuro es peor. Ahora que venga el partido de Sudamericana y luego veremos, ¿por qué dar un paso al costado si ganamos el partido y clasificamos? Esto es de ponerle el pecho a la brisa, aquí me trajo el presidente Méndez, y si él me dice que no continuó, ok, aunque me iría con la cabeza en alto porque estoy tratando de hacer las cosas bien”, concluyó.

“Esto ya pasó y hay que levantarse, no queda de otra. Ya se perdió, pero ahora hay que levantar la cabeza y ganar el miércoles”.