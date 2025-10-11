Harold Santiago Mosquera tendría las maletas listas: revelaron el que sería su nuevo equipo

La partida de Harold Santiago Mosquera de Independiente Santa Fe es casi un hecho y tomó por sorpresa a la afición cardenal. Recientemente, revelaron el nuevo destino del atacante colombiano, quien envió un mensaje de despedida al cuadro 'cardenal'.

El extremo, una de las figuras más destacadas del equipo en el 2025, estaría muy cerca de vestir una nueva camiseta en el fútbol colombiano, según lo informaron fuentes confiables al entorno deportivo nacional.

¿A qué club llegaría Harold Santiago Mosquera tras su paso por Santa Fe?

De acuerdo con información revelada por el periodista César Augusto Londoño, el atacante vallecaucano tendría todo muy adelantado para unirse al América de Cali, equipo que le habría presentado una propuesta económica importante.

Mosquera, de 29 años, se convertiría en una de las incorporaciones más llamativas del mercado de fichajes para el 2025, un movimiento que sin duda remecería el panorama de la Liga BetPlay.

La negociación estaría en fase avanzada y solo faltarían detalles contractuales para concretar el traspaso. De confirmarse, significaría el fin de su etapa con el cuadro bogotano, donde fue clave en el título del equipo bogotano y autor de goles decisivos.

La noticia del nuevo destino de Harold Santiago Mosquera ha generado reacciones mixtas entre los hinchas, quienes lamentan su salida, pero reconocen que su talento lo llevará a nuevos desafíos.

¿Qué representa la salida de Santiago Mosquera para Independiente Santa Fe?

La partida del extremo significaría una baja sensible para el técnico y el plantel, que confiaban en su aporte ofensivo para la próxima temporada y Copa Libertadores.

Mosquera es recordado por su paso exitoso en Millonarios, con quien fue campeón en 2017, también jugó en la MLS, en México y en el Deportivo Cali antes de llegar a Santa Fe, donde logró reencontrarse con su mejor nivel.

Con este cambio, Harold Santiago Mosquera abriría una nueva etapa en su carrera dejando un vacío en el equipo bogotano que deberá buscar un reemplazo de su jerarquía.