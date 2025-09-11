Santa Fe ganó en el último suspiro y depende de sí mismo para meterse a los ocho

En una noche cargada de emociones en el estadio Palmaseca, Independiente Santa Fe consiguió una victoria agónica que mantiene intacto su sueño de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II. El conjunto capitalino se impuso 1-0 frente al Deportivo Cali gracias a una verdadera obra de arte de Harold Santiago Mosquera, quien en el último suspiro del encuentro se vistió de héroe con un golazo que desató la euforia en el banco cardenal y en toda su hinchada.

El equipo dirigido por Pacho López mostró orden defensivo, paciencia y carácter en un partido cerrado, en el que supo sufrir y esperar el momento justo para golpear. Santa Fe necesitaba sumar de a tres para no quedar rezagado en la tabla y lo logró con una acción individual que quedará en la memoria de los hinchas: un globito perfecto.

Un triunfo que vale oro y deja a Santa Fe dependiendo de sí mismo

Con este resultado, Santa Fe llegó a 28 puntos y se ubica en la novena posición, a solo una unidad de Alianza Valledupar, que actualmente es octavo con 29. La diferencia mínima deja abierta la lucha por la clasificación, pero lo más importante para el conjunto bogotano es que depende de sí mismo para asegurar un lugar en los cuadrangulares.

El próximo desafío será decisivo: en la última jornada recibirán a Alianza en El Campín, en lo que promete ser un duelo directo y de alta tensión por la clasificación. Una victoria los pondría entre los ocho mejores del torneo y ratificaría la recuperación futbolística de un equipo que ha mostrado solidez en los últimos compromisos.

El sueño cardenal sigue vivo en Bogotá

La hinchada santafereña ya se ilusiona con una nueva participación en las fases finales. El equipo ha demostrado garra, compromiso y una notable mejora en su funcionamiento, respaldado por el liderazgo de jugadores como Hugo Rodallega y Harold Santiago Mosquera.

Santa Fe sabe que no puede fallar en casa. El duelo ante Alianza será una auténtica final anticipada, donde el apoyo de su público será fundamental. La victoria en Palmaseca fue más que tres puntos: fue una inyección de esperanza y carácter que mantiene viva la llama cardenal rumbo a los cuadrangulares.