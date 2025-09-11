CANAL RCN
Deportes

Santa Fe ganó en el último suspiro y depende de sí mismo para meterse a los ocho

Con una obra de arte de Harold Santiago Mosquera, Santa Fe se impuso frente a Cali y quedó a un paso de la clasificación.

Santa Fe
Foto: @SantaFe

Noticias RCN

noviembre 09 de 2025
10:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En una noche cargada de emociones en el estadio Palmaseca, Independiente Santa Fe consiguió una victoria agónica que mantiene intacto su sueño de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II. El conjunto capitalino se impuso 1-0 frente al Deportivo Cali gracias a una verdadera obra de arte de Harold Santiago Mosquera, quien en el último suspiro del encuentro se vistió de héroe con un golazo que desató la euforia en el banco cardenal y en toda su hinchada.

El equipo dirigido por Pacho López mostró orden defensivo, paciencia y carácter en un partido cerrado, en el que supo sufrir y esperar el momento justo para golpear. Santa Fe necesitaba sumar de a tres para no quedar rezagado en la tabla y lo logró con una acción individual que quedará en la memoria de los hinchas: un globito perfecto.

América goleó a Unión Magdalena y quedó al borde de la clasificación: ¿cómo quedó la tabla?
RELACIONADO

América goleó a Unión Magdalena y quedó al borde de la clasificación: ¿cómo quedó la tabla?

Un triunfo que vale oro y deja a Santa Fe dependiendo de sí mismo

Con este resultado, Santa Fe llegó a 28 puntos y se ubica en la novena posición, a solo una unidad de Alianza Valledupar, que actualmente es octavo con 29. La diferencia mínima deja abierta la lucha por la clasificación, pero lo más importante para el conjunto bogotano es que depende de sí mismo para asegurar un lugar en los cuadrangulares.

El próximo desafío será decisivo: en la última jornada recibirán a Alianza en El Campín, en lo que promete ser un duelo directo y de alta tensión por la clasificación. Una victoria los pondría entre los ocho mejores del torneo y ratificaría la recuperación futbolística de un equipo que ha mostrado solidez en los últimos compromisos.

El sueño cardenal sigue vivo en Bogotá

La hinchada santafereña ya se ilusiona con una nueva participación en las fases finales. El equipo ha demostrado garra, compromiso y una notable mejora en su funcionamiento, respaldado por el liderazgo de jugadores como Hugo Rodallega y Harold Santiago Mosquera.

Alianza ganó y apretó más la tabla: Santa Fe reza para clasificar
RELACIONADO

Alianza ganó y apretó más la tabla: Santa Fe reza para clasificar

Santa Fe sabe que no puede fallar en casa. El duelo ante Alianza será una auténtica final anticipada, donde el apoyo de su público será fundamental. La victoria en Palmaseca fue más que tres puntos: fue una inyección de esperanza y carácter que mantiene viva la llama cardenal rumbo a los cuadrangulares.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Luis Díaz

Luis Díaz se sumó a la concentración de Colombia en Estados Unidos

América de Cali

América goleó a Unión Magdalena y quedó al borde de la clasificación: ¿cómo quedó la tabla?

Luis Díaz

James Rodríguez y Dayro Moreno fueron claros sobre el golazo de Luis Díaz con Bayern

Otras Noticias

Ecopetrol

Demandarán a la ANLA por presuntamente dilatar licencias de proyectos de Ecopetrol

La USO, el sindicato de Ecopetrol, tendría la intención de denunciar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales por presuntas irregularidades en procesos de licencias.

Cuidado personal

¿Qué pasa si se duerme con maquillaje? esto es lo que debe saber

Dormir maquillada no solo afecta la apariencia inmediata de la piel, sino que también puede acelerar el envejecimiento

La casa de los famosos

¡La Casa de los Famosos 2026 tiene nuevo integrante confirmado!

Ecuador

Cuatro muertos y más de 30 heridos deja enfrentamiento en cárcel de Ecuador

Resultados lotería

Cayó el Baloto en Colombia: vea el número ganador y de dónde es el nuevo millonario