Deportes

Harry Kane deliró con el golazo de Luis Díaz con Bayern: esto dijo del guajiro

Harry Kane no se guardó los elogios para su compañero Luis Díaz tras el tremendo golazo que hizo este sábado.

Luis Díaz
Foto: AFP

noviembre 08 de 2025
07:41 p. m.
El delantero inglés Harry Kane no escatimó en elogios hacia su compañero de equipo, el colombiano Luis Díaz, tras el espectacular gol que marcó este sábado 8 de noviembre en el empate 2-2 entre el Bayern Múnich y el Unión Berlín, por una nueva jornada de la Bundesliga. La anotación del guajiro, que significó el empate parcial 1-1, fue una muestra de talento, precisión y creatividad que rápidamente se hizo viral en redes sociales y dio la vuelta al mundo.

Díaz, desde un ángulo casi imposible, definió con un potente remate cruzado que dejó sin reacción al arquero rival y desató la euforia de los hinchas bávaros. Su jugada, nacida tras una recuperación sobre la línea y una finta ante un defensor, demostró una vez más su capacidad para desequilibrar partidos complicados. Kane, que fue uno de los primeros en abrazarlo tras la anotación, no ocultó su admiración por el colombiano.

“Es un gol muy especial”, aseguró el delantero inglés

Al finalizar el encuentro, Harry Kane —considerado por muchos como el mejor centrodelantero del mundo— habló con ESPN y destacó la calidad de su compañero. “Increíble, para ser honesto. La forma en la que metió el balón entre el arquero y el arco, eludiendo también al defensa para anotar. Es un gol muy especial. Ha venido marcando golazos en este inicio de temporada, pero creo que el de esta noche ha sido el mejor”, aseguró el atacante inglés, quien comparte delantera con Díaz en el poderoso conjunto bávaro.

Kane también resaltó la conexión que ambos han desarrollado dentro del campo, afirmando que la compenetración ofensiva del equipo ha crecido gracias al talento y la movilidad del colombiano. “Lucho está en un nivel altísimo. Tiene confianza, está marcando diferencias y eso nos hace más fuertes como grupo”, añadió.

Con seis goles en diez partidos de Bundesliga y un rendimiento sobresaliente en Champions League, Luis Díaz continúa consolidándose como uno de los futbolistas más determinantes del Bayern Múnich y del fútbol europeo. Su brillante actuación ha despertado la admiración no solo de los aficionados, sino también de figuras del calibre de Harry Kane, quien hoy lo considera un aliado de lujo en la lucha por todos los títulos.

