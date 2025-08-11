No paran los elogios: así reaccionó la prensa alemana al tremendo golazo de Luis Díaz

La brillante actuación de Luis Díaz este sábado 8 de noviembre continúa siendo tema de conversación en Alemania, Europa y Colombia. El atacante guajiro volvió a demostrar por qué se ha convertido en uno de los jugadores más determinantes del Bayern Múnich durante la presente temporada. En el duelo ante Unión Berlín, válido por una nueva jornada de la Bundesliga, el colombiano fue protagonista absoluto al marcar un golazo que recorrió el mundo y permitió al conjunto bávaro rescatar un empate 2-2 en su visita a la capital alemana.

El tanto de Díaz llegó en un momento clave del compromiso, cuando el Bayern caía 1-0 y buscaba desesperadamente el empate. Lucho tomó el balón desde un ángulo que parecía imposible y lanzó un disparo cruzado que se coló en el ángulo superior del arquero rival. El estadio quedó en silencio por unos segundos antes de que sus compañeros, asombrados, corrieran a abrazarlo. La imagen de varios futbolistas tomándose la cabeza por la incredulidad del gol se volvió viral en redes sociales.

Elogios de la prensa alemana y reconocimiento de Kompany

La prensa alemana no tardó en rendirse ante el talento del colombiano. El reconocido diario Bild tituló su crónica con una frase contundente: “La magia de Díaz”, destacando la capacidad del jugador para cambiar el rumbo del partido con una sola jugada. Los principales medios deportivos del país coincidieron en que el exjugador del Liverpool atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, siendo pieza clave en el esquema ofensivo del técnico Vincent Kompany.

El propio entrenador belga elogió a Díaz en rueda de prensa posterior al encuentro. “Necesitábamos ese momento de genialidad de Lucho. Claro que pudo haber marcado otro gol después, pero la calidad que tenemos en este equipo es la que necesitamos para lograr nuestros objetivos durante la temporada. Tres goles esta semana, eso estuvo bien para él”, expresó Kompany.

Con esta actuación, Luis Díaz reafirma su papel como figura del Bayern y sigue conquistando corazones tanto en Alemania como en Colombia, donde su nombre vuelve a ser sinónimo de orgullo y talento.