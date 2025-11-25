CANAL RCN
Deportes

Harry Kane habló sobre la opción de ir al Barcelona: ¿Se acaba la sociedad con Luis Díaz?

El goleador del Bayern Múnich protagonizó uno de los rumores más importantes del mercado de fichajes, hablando sobre la posibilidad de ir al FC Barcelona

Harry Kane Luis Díaz Bayern Múnich
FOTO: AFP

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
01:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hay rumores alrededor del futuro de Harry Kane en el Bayern Múnich. Mientras el delantero vive una de sus mejores temporadas, se comenzó a hablar sobre la posibilidad de que termine siendo refuerzo del FC Barcelona, todo por una cláusula en su contrato.

En Bayern Múnich reaccionaron tras suspensión a Luis Díaz en la Champions League: "Decepcionados"
RELACIONADO

En Bayern Múnich reaccionaron tras suspensión a Luis Díaz en la Champions League: "Decepcionados"

Se explica que el delantero inglés podría costar solamente 65 millones de euros al finalizar la actual campaña, pues solamente le quedaría un año de contrato. Añadió esta opción en caso de que quisiera cambiar el rumbo de su carrera y así facilitar las negociaciones con su futuro club.

En el Barça vieron esta oportunidad de negocio justo en el momento en el que se terminaría el contrato de Robert Lewandowski, por lo que adelantaron las primeras gestiones para tenerlo el próximo año. Sin embargo, se había complicado esta posibilidad.

Harry Kane cierra la puerta al Barcelona

Este rumor tomó y fuerza y llegó hasta Alemania, donde le consultaron directamente Kane sobre su futuro. Comentó en diálogo con Bild que está muy contento en su actual equipo y que analizará qué opciones, pero de entrada descartaría irse de Múnich.

No tengo prisa, estoy muy contento en Múnich. Lo puedes ver en la forma en la que estoy jugando. Si hay algún contacto entonces veremos, pero no estoy pensando en la nueva temporada. Primero viene la Copa del Mundo en el verano y es poco probable que algo cambie esta campaña.

Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise: la mejor delantera de Europa

Harry Kane pasa por un gran momento en este inicio de campaña con el Bayern Múnich, pero no está brillando solo. El tridente de ataque conformado junto a Luis Díaz y Michael Olise, ya es considerado como el más peligroso de Europa y los números lo avalan.

Partidazos de Champions League este martes 25 de noviembre: horarios y TV
RELACIONADO

Partidazos de Champions League este martes 25 de noviembre: horarios y TV

En los 18 partidos que han jugado juntos esta temporada, registran:

  • Kane: 24 goles y 3 asistencias.
  • Díaz: 11 goles y 5 asistencias.
  • Olise: 9 goles y 8 asistencias.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

James Rodríguez y los rumores sobre Millonarios: Enrique Camacho los confirmó

Cristiano Ronaldo

Confirman sanción para Cristiano Ronaldo: ¿se pierde la fase de grupos del Mundial?

Fernando Gaviria

Fernando Gaviria deja el Movistar Team y confirma nuevo equipo para 2026

Otras Noticias

Fiscalía General de la Nación

Fiscal Luz Adriana Camargo fue denunciada por prevaricato tras revelaciones de archivos de alias Calarcá

En declaraciones entregadas a la prensa, la fiscal admitió que se cometió una falla, pero justificó las demoras en la investigación.

Finanzas personales

Reconocido banco lanza novedoso CDT que dará rentabilidad mensual: así funcionará

Estos serán los beneficios que tendrán los clientes con este CDT.

Venezuela

Venezuela lanzó un ultimátum de 48 horas a aerolíneas en plena estampida de vuelos cancelados

Artistas

¡Reconocida actriz colombiana será mamá primera vez! Así confirmó su embarazo

Tecnología

Las 5 tendencias que revolucionarán el 2026 para clínicas y hospitales