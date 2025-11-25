Harry Kane habló sobre la opción de ir al Barcelona: ¿Se acaba la sociedad con Luis Díaz?

Hay rumores alrededor del futuro de Harry Kane en el Bayern Múnich. Mientras el delantero vive una de sus mejores temporadas, se comenzó a hablar sobre la posibilidad de que termine siendo refuerzo del FC Barcelona, todo por una cláusula en su contrato.

Se explica que el delantero inglés podría costar solamente 65 millones de euros al finalizar la actual campaña, pues solamente le quedaría un año de contrato. Añadió esta opción en caso de que quisiera cambiar el rumbo de su carrera y así facilitar las negociaciones con su futuro club.

En el Barça vieron esta oportunidad de negocio justo en el momento en el que se terminaría el contrato de Robert Lewandowski, por lo que adelantaron las primeras gestiones para tenerlo el próximo año. Sin embargo, se había complicado esta posibilidad.

Harry Kane cierra la puerta al Barcelona

Este rumor tomó y fuerza y llegó hasta Alemania, donde le consultaron directamente Kane sobre su futuro. Comentó en diálogo con Bild que está muy contento en su actual equipo y que analizará qué opciones, pero de entrada descartaría irse de Múnich.

No tengo prisa, estoy muy contento en Múnich. Lo puedes ver en la forma en la que estoy jugando. Si hay algún contacto entonces veremos, pero no estoy pensando en la nueva temporada. Primero viene la Copa del Mundo en el verano y es poco probable que algo cambie esta campaña.

Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise: la mejor delantera de Europa

Harry Kane pasa por un gran momento en este inicio de campaña con el Bayern Múnich, pero no está brillando solo. El tridente de ataque conformado junto a Luis Díaz y Michael Olise, ya es considerado como el más peligroso de Europa y los números lo avalan.

En los 18 partidos que han jugado juntos esta temporada, registran: