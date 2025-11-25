CANAL RCN
Deportes

Partidazos de Champions League este martes 25 de noviembre: horarios y TV

Prográmese con los partidazos de la Champions League para este martes 25 de noviembre y sus horarios.

Lamine
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
06:52 a. m.
La Champions League vivirá este martes 25 de noviembre una de esas fechas que suelen marcar el rumbo de la fase de grupos. La quinta jornada de la primera ronda llega cargada de emociones, con partidos decisivos para varios clubes que buscan asegurar su presencia en los octavos de final.

Entre los encuentros más llamativos se encuentra el choque entre Chelsea y Barcelona en Londres, un enfrentamiento que promete alta intensidad, propuestas ofensivas y dos estilos que históricamente han dado grandes noches europeas.

Para el conjunto inglés, el partido representa la oportunidad de sostener el impulso competitivo y reafirmar su fortaleza en casa.

Manchester City vs. Bayer Leverkusen, otro choque de alto voltaje

La jornada también trae otro plato fuerte: Manchester City frente a Bayer Leverkusen, un enfrentamiento que reúne dos equipos de enorme proyección ofensiva. Los dirigidos por Pep Guardiola han convertido el Etihad en un escenario temible para cualquier rival, mientras que el conjunto alemán llega consolidado como uno de los proyectos más sólidos del fútbol europeo reciente.

Pero no será la única cita imperdible. La programación del día incluye otros enfrentamientos clave: Ajax-Benfica y Galatasaray-Union St. Gilloise, ambos pactados para las 12:45 p.m. (hora colombiana). Estos compromisos podrían mover de manera significativa las posiciones de la tabla.

El resto de los partidos se disputarán desde las 3:00 p.m., todos con transmisión para Colombia a través de ESPN y Disney+, lo que garantiza una cobertura amplia para los aficionados. Con varios equipos jugándose su futuro inmediato, la fecha promete goles, tensión y un ambiente ideal para los amantes del fútbol europeo. Si algo está asegurado, es que este martes será de pantallas encendidas y emociones permanentes.

Martes 25 de noviembre

  • Ajax vs. Benfica – 12:45 p.m.
  • Galatasaray vs. Union St. Gilloise – 12:45 p.m.
  • Bodo/Glimt vs. Juventus – 3:00 p.m.
  • Borussia Dortmund vs. Villarreal – 3:00 p.m.
  • Chelsea vs. Barcelona – 3:00 p.m.
  • Manchester City vs. Bayer Leverkusen – 3:00 p.m.
  • Marseille vs. Qarabag – 3:00 .pm.
  • Slavia Prague vs. Athletic Club – 3:00 p.m.
