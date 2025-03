¿Hay avances para que Rafael Dudamel sea el director técnico de Independiente Santa Fe? Esto es lo último que se reveló

Independiente Santa Fe, que jugará su próximo partido de Liga BetPlay el domingo 9 de marzo, a las 3:00 de la tarde, vs. Fortaleza, continúa sin confirmar su nuevo director técnico.

Según se filtró, la junta directiva ya eligió el perfil de estratega que quieren que llegue al 'león' y comenzarán a dialogar con los candidatos que se ajusten a los estándares definidos.

Sin embargo, el presidente Eduardo Méndez ha reconocido que no tienen afán para la elección porque lo que menos quieren es equivocarse y volver a tener que terminar un contrato de manera inesperada.

Entre los directores técnicos que más han sonado para reemplazar a Pablo Peirano se encuentran Rafael Dudamel, Alberto Gamero y Arturo Reyes. Sin embargo, según han expresado los hinchas, el venezolano es el que más les genera ilusión debido a que ya fue campeón con Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga.

En consecuencia, se han preguntado si en las últimas horas se han iniciado conversaciones con Rafael Dudamel y, por lo tanto, se reveló cómo se encuentran las posibilidades en este momento.

¿Rafael Dudamel podría llegar a Independiente Santa Fe? este es el panorama actual

Rafael Dudamel, que en su experiencia más reciente como director técnico condujo a Atlético Bucaramanga a ganar la primera estrella de su historia, se encuentra en las instalaciones del Real Madrid capacitándose. De hecho, el 4 de marzo estuvo presente en el estadio Santiago Bernabéu en el clásico vs. Atlético de Madrid por Champions League.

Pero, a pesar de no estar en Colombia, el periodista Felipe Sierra comunicó que pudo conocer que se encuentra interesado en dirigir a Independiente Santa Fe y que el factor económico no sería un problema porque no es su prioridad en estos momentos.

Aunque, también aclaró que el presidente Eduardo Méndez no ha iniciado ningún diálogo con el exdirector técnico de la Selección de Venezuela. Por lo tanto, se podría pensar que, por ahora, no es la primera opción de la junta directiva.

"Si bien al DT venezolano le gustaría dirigir a Santa Fe, aún no hay diálogos", escribió el comunicador.

"El dinero no sería un inconveniente, pues el entrenador busca un buen proyecto deportivo para trabajar", concluyó.

Rafael Dudamel ya hizo parte de Independiente Santa Fe

Rafael Dudamel, que fue uno de los arqueros venezolanos más destacados, atajó en la institución cardenal entre 1995 y 1997.

Según las estadísticas, estuvo presente en 89 partidos y, a pesar de que su rol era en el arco, anotó tres goles con la piel 'albirroja'.