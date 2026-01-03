CANAL RCN
Santa Fe le quitó experimentado jugador a Millonarios de su plantilla: ya hay acuerdo entre las partes

Los cardenales ya tienen principio de acuerdo con el experimentado jugador.

Foto: @santafe_oficial en Instagram.

Noticias RCN

enero 03 de 2026
07:38 p. m.
El mercado de pases del fútbol profesional colombiano ha comenzado a arder en este inicio de 2026, y el protagonista de la noticia que sacude a la capital es un movimiento directo entre los dos rivales de patio.

Independiente Santa Fe está a un paso de concretar el fichaje del experimentado que recientemente terminó su vinculación con Millonarios FC, para reforzar su línea defensiva de cara a la Copa Libertadores.

Según fuentes cercanas a la institución cardenal y reportes de la prensa deportiva este 3 de enero de 2026, el técnico Pablo Repetto habría dado el visto bueno para la incorporación de este jugador, buscando jerarquía y experiencia internacional.

Helibelton Palacios llegaría a Santa Fe tras pasar por Millonarios

Independiente Santa Fe, bajo la gestión del presidente Eduardo Méndez, tiene un objetivo claro: armar una plantilla competitiva para regresar con fuerza al plano internacional.

La llegada de Helibelton Palacios no es casualidad. El lateral de 32 años cuenta con una trayectoria envidiable que incluye pasos por clubes como Club Brujas (Bélgica) y Elche CF (España). Además de Cruzeiro de Brasil y clubes del rentado local como Nacional y Cali.

Su salida del conjunto "Embajador" se dio tras no renovar su contrato al término de la temporada 2025, quedando en condición de agente libre.

Esta situación facilitó las negociaciones con el equipo albirrojo, que buscaba un reemplazo de garantías tras la salida de Elvis Perlaza, quien curiosamente también hizo el mismo camino (Millonarios a Santa Fe) en temporadas anteriores.

Con este movimiento, Santa Fe sumaría su segundo refuerzo de peso tras el anuncio del uruguayo Franco Fagúndez, consolidando un proyecto que busca devolverle la gloria al primer campeón de Colombia.

