Exjugador de Millonarios se fue con todo contra el club embajador: "no hice nada"

El paso de Iván Mauricio Arboleda por Millonarios llegó a su fin de una manera tan accidentada como su estadía en el club. Tras confirmarse su fichaje por Águilas Doradas para la temporada 2026, el guardameta tumaqueño decidió no guardarse nada y, en una reciente entrevista con el programa El VBar de Caracol Radio, lanzó un mensaje cargado de autocrítica, pero también de fuertes señalamientos hacia la gestión interna del equipo "Embajador".

Con una honestidad que sorprendió a propios y extraños, Arboleda inició su balance personal con una frase lapidaria: "Soy un tipo muy autocrítico: la verdad, no hice nada en Millonarios".

Sin embargo, lejos de asumir toda la responsabilidad, el arquero de 29 años explicó que su falta de impacto se debió a la carencia de minutos y confianza por parte del cuerpo técnico, especialmente tras la transición de mando en el banquillo.

El picante mensaje de Arboleda tras salir de Millonarios

"No hice nada porque tampoco tuve la oportunidad. Jugué 9 o 10 partidos en un año y cinco meses. Era muy difícil con Álvaro Montero ahí; siempre me tocó pelear desde atrás", afirmó el portero.

Arboleda enfatizó que, aunque llegó con la ilusión de ser protagonista, terminó sintiéndose como una "segunda opción" constante, lo que generó una incomodidad que afectó su rendimiento y su estado anímico en la capital.

Uno de los puntos más álgidos de sus declaraciones fue la revelación de un supuesto pacto que no se cumplió. Según el portero, su regreso a Millonarios estaba condicionado a la salida de Álvaro Montero. Arboleda aseguró que la directiva y el cuerpo técnico le habían prometido que, de concretarse la venta del guajiro, el arco sería suyo.

"Estaba pactado que si se iba Álvaro Montero, el arquero de Millonarios iba a ser yo. Pero hubo un giro inesperado. Me presento a entrenar en julio y no se dio la propuesta formal que habíamos acordado. De un momento a otro me levanto y me entero de que el arquero era Guillermo de Amores", relató con evidente molestia. Este episodio, según el jugador, fue el detonante de una salida que calificó como "muy extraña".

Arboleda también aprovechó el espacio para defenderse de los rumores de indisciplina que circularon en el último tramo de 2025, cuando fue apartado de algunas convocatorias. El guardameta denunció la existencia de una "campaña" mediática para manchar su imagen profesional.

Admitió haber salido a cenar con su familia y tomarse "unas copas de vino", pero negó rotundamente que esto afectara su compromiso deportivo.

"Se inventaron muchas cosas para dejarme mal parado. Yo me cuido muy bien y entreno con responsabilidad, pero la gente afuera todo lo cree sin tener pruebas", concluyó.