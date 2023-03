Hernán Torres se juega la vida frente al Junior en la Copa Sudamericana

Para nadie es un secreto que el inicio del 2023 para el Deportes Tolima no ha sido nada fácil, pues en los partidos disputados en el torneo local ha dejado varias dudas en su esquema de juego, haciendo que varios hinchas y miembros de la junta directiva del equipo de Ibagué muestren su inconformismo por las decisiones que ha tomado Hernán Torres en el terreno de juego.

En medio de las dudas y fuertes críticas, se dio a conocer que Hernán Torres tendría su última oportunidad en el banquillo del equipo ‘pijao’ frente al Junior de Barranquilla, pues todo parece indicar que las directivas del equipo de Ibagué no permitirían un nuevo fracaso del club durante los últimos años.

Sin embargo, a pesar de los rumores que comenzaron a circular previo al juego de la Copa Sudamericana, el mismo Hernán Torres esclareció el panorama y fue claro de lo que pasará en su fututo si llega a perder contra el Junior de Barranquilla en la Copa Sudamericana, afirmando que independientemente el resultado se queda en el Vinotinto & oro.

"Algunos están esperando que si no clasifico no voy más... eso depende de la junta y el presidente del club. No depende de mí. Yo no me rindo y sigo trabajando (...) Están a la expectativa de que les diga que me voy, y no lo haré. La hinchada tiene derecho a exigir, pero les hemos dado alegrías", afirmó el entrenador del Deportes Tolima.

Además, agregó: "¿Por qué voy a renunciar si estoy poniendo todo lo que sé y todo lo que he construido al servicio de mi equipo? ¿Por qué si estoy haciendo las cosas de la mejor manera posible? Seguiré luchando (...) Creo en este grupo, déjenlo trabajar que va a conseguir resultados", finalizó el entrenador del equipo pijao.

Novedades del Deportes Tolima para juego frente al Junior

Para el juego de la Copa Sudamericana, el Deportes Tolima tendría varias novedades, pues en rueda de prensa, Hernán Torres afirmó que Jeison Lucumí, Nicolás Giraldo, Kevin Pérez y Juan Camilo Chaverra no estarán en la convocatoria del equipo, teniendo en cuenta que tiene algunas molestias físicas que lo dejan por fuera de este partido.

Vale recordar que el juego entre el Deportes Tolima y Junior de Barranquilla se disputará este jueves 9 marzo, a partir de las 7:00 p.m. y usted podrá seguir el minuto a minuto en el portal www.noticiasrcn.com.