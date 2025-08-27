Acto de intolerancia entre hinchas del Real Cartagena y Millonarios: una pareja resultó herida

Lo que sería una jornada para disfrutar del Fútbol Profesional Colombiano, con el partido de la Copa Colombia 2025 entre Real Cartagena y Millonarios, terminó con enfrentamientos entre hinchas de ambos equipos.

Un grupo de jóvenes con camisetas alusivas al Real Cartagena atacó a una pareja sobre la Avenida Pedro Heredia, a la altura de la Villa Olímpica. En el video difundido a través de las redes sociales se observa cómo un hombre y una mujer fueron arrastrados y despojados de sus pertenencias.

Los hurtos en el sector de la Villa Olímpica de Cartagena son recurrentes

Hasta el momento no se conocen las identidades de los agresores y tampoco una denuncia oficial ante las autoridades por parte de la pareja que fue atacada durante esta jornada futbolera.

Sin embargo, habitantes del sector afirman que los atracos en este sector de Cartagena son frecuentes con o sin partidos de fútbol programados, y que la presencia de la Policía no es suficiente en la zona.

Hinchas también habrían peleado en playas de Bocagrande

Durante la jornada previa al partido, otro enfrentamiento ocurrió en la tarde del martes 26 de agosto. El acto de intolerancia ocurrió en las playas de Bocagrande, en Cartagena, en medio de un altercado entre personas que serían hinchas de Millonarios con vendedores ambulantes de la zona.

Los actos de intolerancia entre hinchas continúan siendo una constante durante los partidos de fútbol de la Liga BetPlay. El pasado 18 de agosto, en el partido entre Atlético Bucaramanga y Junior de Barranquilla, un empresario de la capital santandereana resultó herido tras recibir varias puñaladas.