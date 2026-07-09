Jorge ‘El Patrón’ Bermúdez despidió a su padre con sentida carta

Jorge Enrique Bermúdez Melo, histórico exjugador y padre de Jorge ‘El Patrón’ Bermúdez murió este lunes 7 de septiembre. Tras conocerse su fallecimiento, su hijo le dedicó un mensaje de despedida en redes sociales acompañado de fotografías de su etapa como futbolista.

La familia había informado en los últimos días que una caída había debilitado al exjugador y le había provocado un derrame cerebral como consecuencia del golpe recibido.

¿Qué le dijo Jorge Bermúdez a su padre?

En medio del duelo, Jorge ‘El Patrón’ compartió una carta dedicada a su padre, a quien recordó como una figura fundamental en su vida y en la familia.

Ya nos dejaste y descansas en paz. Siempre serás parte de mí y de toda la hermosa familia que dejas. Gracias por ser mi motivo, mi orgullo, y el motor que empujó mi vida. Tus valores, tu alegría y cariño estarán presentes siempre con nosotros. Te amamos y te vamos a extrañar muchísimo. Hasta siempre, escribió.

El mensaje estuvo acompañado por varias imágenes de Jorge Enrique Bermúdez durante su carrera profesional.

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La publicación generó numerosas muestras de afecto y se sumó a los mensajes de despedida que comenzaron a aparecer en el entorno del fútbol profesional colombiano tras conocerse la noticia.

¿Quién fue Jorge Enrique Bermúdez, ‘El Hacha’?

Antes de convertirse en padre de uno de los periodistas deportivos más reconocidos del país, Jorge Enrique Bermúdez construyó su propia historia dentro de las canchas.

Conocido como ‘El Hacha’, tuvo en Deportes Quindío uno de los capítulos más importantes de su carrera. Allí disputó 608 partidos entre 1967 y 1984, cifra que lo convirtió en el jugador con más apariciones en la historia de la institución.

Además del conjunto quindiano, defendió las camisetas de Independiente Santa Fe y Deportivo Pereira.

Su trayectoria también dejó un vínculo especial con su hijo, pues ambos construyeron un legado relacionado con el fútbol colombiano desde diferentes facetas.

¿Cómo despidieron a Jorge Enrique Bermúdez?

La noticia también provocó reacciones institucionales. Deportes Quindío, Independiente Santa Fe y la Dimayor enviaron mensajes de condolencia tras conocer el fallecimiento.

La Dimayor destacó su extensa trayectoria con el equipo quindiano y recordó que fue capitán durante varios años. La entidad también señaló sus pasos por Santa Fe y Deportivo Pereira.

Deportes Quindío lo despidió como su “eterno capitán” y resaltó el legado que dejó en el club y entre sus aficionados.

Santa Fe, por su parte, recordó que Bermúdez Melo hizo parte de su plantel profesional en 1974 y expresó un mensaje de solidaridad dirigido a sus familiares y allegados.

Así, la despedida de Jorge Enrique Bermúdez reunió tanto el dolor de su familia como el reconocimiento de las instituciones que hicieron parte de su carrera, mientras el fútbol colombiano recuerda a quien durante años fue identificado como ‘El Hacha’.