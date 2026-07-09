Rodrigo Contreras no ocultó su decepción por la salida de Bustos

Rodrigo Contreras reapareció con Millonarios tras superar una lesión y habló sobre la sorpresiva salida de Fabián Bustos, técnico con el que tuvo un papel importante en su producción goleadora. El delantero argentino también se refirió a la llegada de Alberto Gamero al equipo.

Contreras ingresó en el segundo tiempo del empate 1-1 ante Pereira, en Palmaseca, y dejó claro que no compartió la manera en que terminó el ciclo del entrenador argentino.

¿Qué dijo Rodrigo Contreras sobre Fabián Bustos?

La salida de Bustos se produjo de manera inesperada para el plantel, pocas horas antes del partido contra Santa Fe. En entrevista con LosMillonarios.net, Contreras no escondió su decepción y destacó especialmente el trato que recibió del entrenador.

En lo personal no me gustó la forma, porque el profe era buena gente, buena persona, que a mí en lo personal me ayudó mucho, dijo Contreras.

El atacante argentino también recordó lo que significó Bustos para su rendimiento ofensivo. Según sus declaraciones, durante el semestre anterior marcó 15 goles y 14 de ellos fueron bajo la dirección del técnico.

RELACIONADO Faryd Mondragón reveló si acompañará a Gamero en Millonarios

A esa cifra se suman sus anotaciones en las diferentes competencias con el entrenador: ocho en Liga BetPlay II, cinco en Copa Sudamericana y dos en Copa BetPlay, de acuerdo con el balance entregado sobre su paso por el equipo.

El fútbol es así y a veces uno no toma las decisiones. Esto es un club de fútbol y las decisiones las toma la gente de arriba, agregó Contreras.

El delantero aprovechó para enviarle un mensaje al exentrenador y a su cuerpo técnico, resaltando la relación que construyeron durante su estadía en Millonarios.

¿Qué dijo Contreras sobre la llegada de Alberto Gamero?

Millonarios decidió apostar nuevamente por Alberto Gamero, quien inició su segunda etapa como entrenador del conjunto albiazul.

Contreras reconoció que el cambio obliga al grupo a adaptarse rápidamente a las ideas del nuevo técnico, pero descartó que exista una diferencia entre los jugadores que estaban bajo las órdenes de Bustos y los que ahora trabajan con Gamero.

“Estábamos bien, pero bueno, ya hoy en día hay un técnico nuevo", dijo.

El argentino también aseguró que se siente cómodo con las dos propuestas y que ahora el objetivo es asimilar cuanto antes la idea del nuevo cuerpo técnico.

"No hay diferencia, son los mismo jugadores, uno tiene que acatar ordenes de cada entrenador, el equipo entendió el planteamiento del profe, son formas y esas es la de ver su futbol con las dos me siento cómodo, y seguir agarrando la idea del profe Gamero para lo que viene”., afirmó.

Ante Pereira, Contreras regresó al campo en el minuto 70, en reemplazo de Andrey Estupiñán. El argentino explicó que había acordado con Gamero disputar entre 20 y 30 minutos, debido a que apenas había completado un entrenamiento con el plantel.

RELACIONADO Millonarios y Pereira firmaron un pálido empate en el Palmaseca

“Me sentí bien en lo que entré, la verdad que la pierna me respondió bien”, concluyó Contreras.