Hijo del ‘Bolillo’ Gómez dirigirá en el FPC desde la próxima fecha

La Equidad confirmó oficialmente la salida de Andrés Merino como director técnico del conjunto bogotano, luego de una serie de malos resultados que dejaron al equipo en la última posición de la tabla de la Liga BetPlay II-2025. La decisión se tomó tras una reunión entre la directiva y el cuerpo técnico, en la que se evaluó el bajo rendimiento deportivo y la falta de resultados positivos en las últimas jornadas.

En su comunicado oficial, el club capitalino expresó su agradecimiento al estratega por el esfuerzo y la dedicación mostrada durante su gestión: “Agradecemos profundamente su trabajo, compromiso y liderazgo durante esta nueva etapa del club, en la que ayudó a sentar las bases de un equipo joven, con proyección y mucho potencial para el futuro”. Merino había llegado al banquillo asegurador con la misión de fortalecer un proyecto basado en la cantera y en el desarrollo de talentos emergentes, pero los resultados no acompañaron su propuesta.

Daniel Gómez asume el reto de dirigir a La Equidad

Tras la salida de Merino, Daniel Gómez, quien formaba parte del cuerpo técnico, fue designado como entrenador interino hasta el final de la temporada. El joven técnico, hijo del reconocido entrenador Hernán Darío “Bolillo” Gómez, tendrá así su primera experiencia al frente de un equipo profesional, en un contexto desafiante que pondrá a prueba sus conocimientos y capacidad de liderazgo.

Gómez buscará recomponer el rumbo de un plantel golpeado anímicamente, apostando por un fútbol más ordenado y competitivo que le permita cerrar el semestre con dignidad. Su tarea inmediata será levantar la confianza de los jugadores y sumar puntos que mejoren el promedio general del club, pensando también en el próximo torneo.

Un semestre con muchos movimientos en los banquillos

Con la salida de Merino, ya son nueve los entrenadores que han dejado sus cargos en lo que va del segundo semestre del fútbol colombiano, reflejando la inestabilidad técnica que atraviesan varios equipos del campeonato. La Equidad, que durante años fue sinónimo de regularidad y competitividad, enfrenta hoy uno de los momentos más complejos de su historia reciente. La esperanza está puesta en que este cambio sirva como punto de inflexión para comenzar a reconstruir el camino hacia un proyecto más sólido y exitoso.