Colombia vs. España, cuartos de final del Mundial sub-20: fecha, hora y canal para ver

La selección Colombia sub-20 continúa su camino firme en el Mundial de la categoría que se disputa en Chile y este sábado 11 de octubre tendrá una cita crucial frente a España, en los cuartos de final del torneo. El compromiso se llevará a cabo en el estadio Fiscal de Talca, a partir de las 3:00 p.m. (hora colombiana), con transmisión del Canal RCN. El conjunto dirigido por César Torres llega motivado tras haber superado con autoridad a Sudáfrica por 3-1 en los octavos de final, mostrando carácter, cohesión y efectividad frente al arco rival.

El triunfo ante los africanos reafirmó el buen momento que atraviesa el combinado nacional, que ha sabido encontrar equilibrio entre juventud, talento y disciplina táctica. Las anotaciones de Joel Canchimbo y el doblete de Neyser Villarreal fueron una muestra clara del poder ofensivo del equipo cafetero, que ahora sueña con seguir avanzando en busca de un lugar entre los cuatro mejores del mundo.

Un reto de alta exigencia ante una potencia europea

El compromiso ante España será, sin duda, una de las pruebas más exigentes para la selección nacional. El elenco ibérico, siempre protagonista en torneos juveniles, se caracteriza por su juego asociativo, posesión prolongada y gran técnica individual. Colombia deberá mantener su solidez defensiva y aprovechar los espacios que pueda generar en el contragolpe, especialmente con la velocidad de sus extremos y el buen pie de sus volantes creativos.

El entrenador César Torres tendrá que ajustar su planteamiento ante la ausencia de Simón García, defensor central titular que no podrá actuar por acumulación de tarjetas amarillas. Su baja obligará a replantear la zaga y darle confianza a los jóvenes que esperan su oportunidad desde el banco.

Una ilusión que crece con cada partido

El ambiente en la concentración colombiana es de optimismo y compromiso. Los jugadores saben que están ante una oportunidad histórica para el fútbol juvenil del país. La meta está clara: seguir avanzando paso a paso, con humildad, pero con la convicción de que el sueño de levantar la Copa del Mundo Sub-20 está más vivo que nunca. La cita de este sábado promete emociones, lucha y la esperanza de todo un país que confía en su nueva generación dorada.