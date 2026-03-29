¡Somos locales en Maryland! Así sonó el himno de Colombia frente a Francia

La selección Colombia afronta este domingo 29 de marzo un nuevo reto en su proceso de preparación hacia la Copa del Mundo de 2026. El combinado nacional se mide frente a Francia en un compromiso amistoso que sirve como termómetro para evaluar el rendimiento del equipo ante una de las selecciones más competitivas del panorama internacional.

El escenario de este encuentro es el Northwest Stadium, ubicado en Landover, Maryland, un lugar que se ha convertido en territorio familiar para la ‘Tricolor’ gracias al masivo acompañamiento de la comunidad colombiana en Estados Unidos.

Un estadio teñido de amarillo, azul y rojo

Desde horas previas al inicio del partido, miles de aficionados colombianos comenzaron a colmar las tribunas del escenario deportivo, creando un ambiente que evocó a un partido disputado en territorio nacional. Banderas, camisetas y cánticos fueron protagonistas en las gradas, reflejando el fuerte vínculo emocional que los hinchas mantienen con el equipo, incluso a miles de kilómetros de su país de origen.

El momento más emotivo de la antesala fue, sin duda, la entonación del himno nacional. Las imágenes captaron a familias enteras, jóvenes y adultos coreando cada estrofa con evidente orgullo. Para muchos, este tipo de encuentros representan una oportunidad única de reconectar con sus raíces, y esa emoción se hizo sentir con intensidad en cada rincón del estadio.

La emoción de la distancia y el orgullo patrio

Resulta evidente que, para quienes viven fuera de Colombia, estos eventos adquieren un significado especial. La distancia parece potenciar el sentimiento de pertenencia, y el himno se convierte en un puente directo con la memoria, la identidad y la nostalgia. Las cámaras mostraron rostros emocionados, algunos al borde de las lágrimas, en una escena que trascendió lo deportivo y se instaló en lo profundamente humano.

En lo futbolístico, el compromiso frente a Francia representa una exigente prueba para el equipo colombiano, que continúa afinando detalles de cara a los desafíos futuros. Más allá del resultado, este tipo de partidos permiten consolidar una idea de juego y fortalecer la confianza del grupo.

Cabe destacar que toda la transmisión del encuentro está disponible a través del Canal RCN y su aplicación oficial, facilitando que millones de seguidores puedan acompañar a la selección en este importante compromiso internacional.