Camuflaban droga en utensilios de cocina en restaurante de camioneros en Cundinamarca

Una operación de la Policía Nacional dejó al descubierto una modalidad de microtráfico que operaba bajo la fachada de restaurantes en la vía, frecuentados por camioneros, donde, según las autoridades, se ocultaban y distribuían estupefacientes.

El operativo se llevó a cabo en el corregimiento de Puerto Libre, en Puerto Salgar, Cundinamarca, donde fueron capturadas en flagrancia cuatro personas señaladas de participar en actividades relacionadas con el tráfico, fabricación o porte de drogas.

La intervención fue posible gracias a información suministrada por la comunidad, que alertó sobre movimientos sospechosos en un establecimiento comercial de la zona.

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Así descubrieron el alijo de droga en restaurante de camioneros

Al ingresar al lugar, los uniformados encontraron que los capturados utilizaban utensilios de cocina como escondite para las sustancias ilícitas, lo que les permitía camuflar la droga en un entorno cotidiano, dificultando su detección y facilitando su distribución entre los clientes.

Durante el registro, las autoridades incautaron más de 100 dosis de marihuana y 150 dosis de cocaína, además de cinco equipos móviles y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento de las sustancias.

Todo estaba preparado para su venta inmediata, lo que evidencia una estructura organizada para el expendio rápido, conocida como modalidad exprés.

Cuatro capturados en restaurante usado como fachada para venta de droga

Según la información oficial, los capturados serían piezas clave dentro de una red dedicada al microtráfico en la región.

Su actividad no solo se centraba en la comercialización de drogas, sino que también impactaba directamente a los transportadores de carga pesada que frecuentan estos establecimientos durante sus recorridos.

La ubicación estratégica del establecimiento, en una zona de paso constante, facilitaba el flujo de compradores y la rápida circulación del producto ilegal.

Tras la captura, los implicados fueron puestos a disposición de la autoridad competente.