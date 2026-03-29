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🔴EN VIVO🔴 Colombia vs. Francia: vea en directo el amistoso internacional

Siga EN VIVO el partido Colombia vs. Francia hoy: hora, canal y cómo ver el amistoso internacional rumbo al Mundial 2026 con transmisión por el Canal RCN.

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marzo 29 de 2026
10:38 a. m.
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La Selección Colombia se enfrenta este domingo a Francia en un amistoso internacional que despierta gran expectativa entre los aficionados.

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Desde la 1:00 p.m., los hinchas podrán seguir la transmisión completa a través del canal RCN, tanto en su señal principal como en su aplicación y su canal de YouTube para no perderse ningún detalle de este atractivo compromiso.

Colombia vs. Francia, un duelo de alto nivel en la previa del Mundial

El partido se disputará este domingo 29 de marzo y tendrá diferentes horarios según el país: iniciará a las 2:00 p.m. en Colombia y a las 8:00 p.m. en España.

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Este duelo no solo reúne a dos selecciones de alto nivel, sino que también sirve como una prueba clave pensando en lo que será el Mundial de 2026.

El encuentro entre Colombia y Francia llega en un momento competitivo importante para ambas selecciones. Los europeos vienen motivados tras imponerse 2-1 a Brasil, mientras que el equipo dirigido por Néstor Lorenzo busca recuperarse luego de caer por el mismo marcador frente a Croacia.

Más allá del resultado, este tipo de partidos permiten ajustar detalles y medir el rendimiento ante rivales de jerarquía.

¿Cómo ver EN VIVO Colombia vs. Francia?

Los aficionados podrán seguir el partido EN VIVO a través del canal RCN desde la 1:00 p.m., con una cobertura completa que incluirá la previa, el desarrollo del juego y el análisis posterior. También estará disponible vía streaming en la app oficial del canal.

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En la cancha, figuras como James Rodríguez y Luis Díaz buscarán liderar a Colombia ante una Francia que llega con confianza y ritmo competitivo, siendo una de las favoritas al título de la cita orbital.

El compromiso hace parte de la preparación rumbo al Mundial 2026, donde Colombia debutará el 17 de junio frente a Uzbekistán. Por eso, más allá de ser un amistoso, el choque ante Francia representa una oportunidad clave para consolidar ideas y fortalecer el grupo.

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