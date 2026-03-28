“Por Falcao tenemos un respeto enorme y las puertas están abiertas”: Santiago Arias

La selección Colombia ultima detalles para el exigente amistoso de este domingo frente a Francia en Washington, un compromiso que servirá como una nueva prueba de alto nivel en la preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026. A un día del encuentro, varios integrantes del plantel atendieron a los medios de comunicación, entre ellos Santiago Arias, uno de los futbolistas con mayor recorrido dentro del grupo dirigido por Néstor Lorenzo.

El lateral, actualmente en Independiente de Avellaneda, se refirió a la reciente derrota ante Croacia y a las críticas que han surgido en torno al rendimiento de algunos referentes del equipo nacional.

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Arias respalda a James tras las críticas

Uno de los temas principales en la zona mixta fue la situación de James Rodríguez, quien ha estado en el centro del debate por la falta de ritmo competitivo y su desempeño en el amistoso anterior.

Ante esto, Santiago Arias salió en defensa del volante colombiano y dejó un mensaje claro de respaldo total por parte del grupo:

“Ya todos conocemos a James, un jugador superdotado, un jugador con experiencia, que tiene mucha calidad y nos aporta mucho. Lo más importante es sumar minutos y la confianza que le de el grupo a él para que pueda marcar la diferencia. Pedirle a todo el país que nos apoye”.

Las palabras del defensor reflejan la confianza que mantiene el vestuario en uno de los máximos referentes de la selección, quien sigue siendo una pieza importante dentro del esquema de Lorenzo.

El mensaje sobre Falcao y la puerta abierta al Mundial

Otro de los temas que generó atención fue la posibilidad de que Radamel Falcao García pueda integrar la delegación que viajará al Mundial, en medio de rumores que lo vinculan nuevamente con el grupo nacional.

El delantero, que actualmente se recupera de una lesión con Millonarios, sigue siendo un nombre de peso dentro del fútbol colombiano, y Arias fue consultado directamente sobre esa posibilidad.

El experimentado lateral respondió con un mensaje cargado de respeto hacia el histórico goleador:

“El respeto que le tenemos a Falcao es enorme, acá las puertas están abiertas para todos. Como ya lo ha dicho el profe varias veces, acá el que esté en gran momento, el que esté demostrando, puede venir, sea un jugador con experiencia o no. Lo importante es que el que venga pueda aportar lo mejor”.

Con estas declaraciones, Colombia llega al duelo ante Francia buscando recuperar confianza y mostrar una mejor versión tras la caída frente a Croacia.