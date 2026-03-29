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Así fue el concierto de Blessd en Medellín: sorprendió con 15 invitados y un show de cinco horas

Blessd hizo vibrar Medellín con un concierto lleno de sorpresas e invitados como Maluma y Anuel AA, en un show histórico en el Atanasio Girardot.

Blessd en Medellín
Foto: captura de pantalla

Noticias RCN

marzo 29 de 2026
12:01 p. m.
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La música en vivo sigue marcando tendencia en Colombia, y la noche del sábado 28 de marzo fue una clara muestra de ello.

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Mientras en Bogotá había concierto en El Campín y J Balvin reunía multitudes en Pereira, en Medellín el protagonista fue Blessd, quien llenó el estadio Estadio Atanasio Girardot con un show que quedará para el recuerdo.

El artista paisa ofreció un espectáculo de casi cinco horas, en el que no solo interpretó sus mayores éxitos, sino que también sorprendió con una larga lista de invitados que elevaron la energía del público.

Un show cargado de invitados y sorpresas

Uno de los puntos más destacados de la noche fue la aparición de cerca de 15 artistas en tarima. Figuras como Maluma, Anuel AA, J Álvarez y Fuerza Regida hicieron parte del espectáculo, junto a talentos como Kris R, Darell, Yomo, Luis Alfonso y más.

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El despliegue artístico dejó claro el momento que vive Blessd en la industria. Rl cantante demostró por qué es considerado uno de los nombres más fuertes del género urbano en la actualidad.

Cada aparición fue recibida con euforia por los asistentes, quienes disfrutaron de colaboraciones en vivo y una puesta en escena pensada para conectar con el público desde el inicio hasta el final.

El concierto de Blessd y un inicio con sello paisa

El arranque del concierto también dio de qué hablar. Fiel a su estilo, Blessd decidió rendir homenaje a una de las tradiciones más queridas de la ciudad: el Metro de Medellín.

“Al mejor estilo paisa”, el artista simuló su llegada al estadio como si saliera de la estación Estadio del metro, en una entrada que generó aplausos y emoción entre los asistentes.

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Incluso, el sistema de transporte extendió su horario para facilitar la movilidad de quienes asistieron al evento, reflejando la magnitud del concierto.

Con una producción de alto nivel, invitados de lujo y una conexión total con su ciudad, Blessd consolidó una noche histórica para Medellín y para su carrera musical.

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