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Oficial: ¡Formación titular de la Selección Colombia para enfrentar a Francia!

Formación confirmada de Colombia vs. Francia: Néstor Lorenzo hizo cambios en el once titular para el amistoso de la fecha FIFA. Hora y TV para verlo EN VIVO.

Álvaro Montero
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 29 de 2026
12:54 p. m.
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La Selección Colombia ya tiene lista su formación titular para enfrentar a Selección de Francia en un amistoso internacional que promete emociones.

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El partido se disputará sobre las 2:00 p.m. en el Northwest Stadium, como parte de la fecha FIFA.

El técnico Néstor Lorenzo sorprendió con algunos ajustes en el once inicial, apostando por variantes que le permitan evaluar nuevas opciones de cara a los próximos retos internacionales.

Formación titular de la Selección Colombia

Álvaro Montero Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Juan Cabal, Johan Mojica Jhon Arias, Jefferson Lerma, Richard Ríos James Rodríguez (C) Luis Díaz y Luis Suárez.

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Un partido clave en la fecha FIFA

Este amistoso ante Francia representa una prueba exigente para Colombia. El rival llega con confianza tras su victoria frente a Brasil, mientras que el combinado cafetero busca mejorar su rendimiento luego de la caída ante Croacia.

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Los aficionados podrán seguir el encuentro a través del Canal RCN, cuya transmisión iniciará desde la 1:00 p.m. por señal principal, aplicación y YouTube. A las 2: 00 p.m. rueda el balón, marcando el inicio de uno de los partidos más atractivos de la fecha FIFA de marzo.

Más allá del resultado, el duelo servirá como preparación de cara a futuros torneos, donde Colombia espera consolidar una base sólida y competitiva.

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