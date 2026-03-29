Kanté elogió a Colombia y destacó a James Rodríguez en la previa del amistoso con Francia

En la antesala del duelo entre Francia y la Selección Colombia, el mediocampista N'Golo Kanté sorprendió con sus declaraciones en rueda de prensa.

Más allá del reciente triunfo ante Brasil, el jugador dejó claro que el compromiso frente al equipo cafetero tiene un valor especial dentro del grupo.

El encuentro, que se disputará este domingo 29 de marzo en Estados Unidos, servirá como una prueba importante para ambos seleccionados. Francia llega motivada tras vencer 2-1 a Brasil, mientras Colombia busca recuperarse luego de caer por el mismo marcador ante Croacia.

“Es un buen equipo, con grandes jugadores”

Kanté no dudó en resaltar el nivel del combinado dirigido por Néstor Lorenzo. Aunque desde afuera se percibe que el partido ante Brasil tenía mayor peso, el volante fue claro en su análisis interno:

“Jugar un partido con la selección nacional siempre es importante. De los dos partidos, el de Brasil fue el más importante desde una perspectiva externa. Pero internamente, es diferente. Es una oportunidad”.

Además, tuvo palabras especiales para dos referentes del fútbol colombiano. Por un lado, recordó el legado de James Rodríguez: “Todos recordamos lo que hizo James Rodríguez en el Mundial de Brasil”. También destacó el presente de Luis Díaz, a quien señaló por su alto nivel competitivo.

Un rival exigente para Francia

El actual jugador del Fenerbahçe también habló desde su experiencia reciente enfrentando futbolistas colombianos en el fútbol turco, como Davinson Sánchez. Esto, según él, le permite tener una referencia más cercana del crecimiento del equipo nacional.

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“Han tenido un gran año, estuvieron invictos durante mucho tiempo. Será un partido exigente que nos ayudará a prepararnos mejor”, afirmó.

Kanté insistió en la importancia de este tipo de encuentros: “Es una oportunidad para poner en práctica el trabajo que hemos realizado durante toda la temporada y experimentar el nivel internacional, que siempre es diferente al fútbol de clubes”.

Con respeto mutuo y figuras de alto nivel, el choque entre Francia y Colombia promete ser una prueba de alto calibre en el calendario internacional.