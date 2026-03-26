El Canal RCN estrena el himno de #HoyRespiroMundial: vea el videoclip aquí

En medio de la creciente expectativa por la Copa del Mundo de 2026, el Canal RCN dio un paso clave en su preparación al presentar oficialmente el himno que acompañará sus transmisiones del certamen orbital. El estreno se realizó este jueves 26 de marzo, marcando el inicio de una estrategia que busca conectar emocionalmente con los aficionados y reforzar el acompañamiento a la Selección Colombia durante el torneo que se disputará en Estados Unidos.

La apuesta musical reúne a reconocidos artistas del país como Cali Flow Latino, Francy y El Heredero, quienes se unieron para dar vida a una canción que busca transmitir identidad, energía y pasión futbolera. Bajo el concepto #HoyRespiroMundial, el canal pretende posicionar este tema como una insignia sonora durante toda su cobertura del campeonato.

Una apuesta multiplataforma para vivir el Mundial

El lanzamiento del himno no llega solo. Forma parte de un despliegue integral con el que RCN busca llevar la experiencia mundialista a diferentes plataformas. La cadena confirmó que transmitirá todos los partidos de la Selección Colombia, brindando acceso a los encuentros tanto por televisión abierta como a través de su aplicación digital.

Además, la cobertura se complementará en radio mediante las frecuencias de La FM y Alerta, así como en la APP de RCN Radio. Este enfoque multiplataforma apunta a que los aficionados puedan seguir cada detalle del torneo desde distintos dispositivos, adaptándose a las nuevas dinámicas de consumo de contenido deportivo.

El videoclip del himno también juega un papel fundamental en esta estrategia. En él participan los talentos de Fútbol RCN que estarán al frente de las transmisiones, junto a figuras de otros espacios del canal, lo que refuerza la idea de una cobertura unificada y cercana al público.

Colombia ya se prepara en la cancha

Mientras tanto, la Selección Colombia continúa su preparación deportiva con miras al Mundial. Este mismo jueves, el combinado nacional afrontará un partido amistoso frente a Croacia en territorio estadounidense, en un duelo que servirá como termómetro para medir el nivel del equipo.

Estos encuentros son fundamentales para que el cuerpo técnico ajuste detalles tácticos y consolide una base competitiva de cara al torneo. La expectativa es alta, tanto por el rendimiento del equipo como por el ambiente que comienza a generarse en torno a la Copa del Mundo.

Con el lanzamiento de su himno oficial y una cobertura robusta en marcha, Canal RCN se posiciona como uno de los principales protagonistas en la transmisión del evento, apostándole a una experiencia completa que combine información, entretenimiento y emoción para todos los colombianos.