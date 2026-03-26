CANAL RCN
Deportes Video

El Canal RCN estrena el himno de #HoyRespiroMundial: vea el videoclip aquí

Canal RCN estrenó este jueves su nueva canción para lo que será el Mundial de Fútbol de Estados Unidos 2026.

Noticias RCN

marzo 26 de 2026
10:18 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En medio de la creciente expectativa por la Copa del Mundo de 2026, el Canal RCN dio un paso clave en su preparación al presentar oficialmente el himno que acompañará sus transmisiones del certamen orbital. El estreno se realizó este jueves 26 de marzo, marcando el inicio de una estrategia que busca conectar emocionalmente con los aficionados y reforzar el acompañamiento a la Selección Colombia durante el torneo que se disputará en Estados Unidos.

La apuesta musical reúne a reconocidos artistas del país como Cali Flow Latino, Francy y El Heredero, quienes se unieron para dar vida a una canción que busca transmitir identidad, energía y pasión futbolera. Bajo el concepto #HoyRespiroMundial, el canal pretende posicionar este tema como una insignia sonora durante toda su cobertura del campeonato.

🔴Colombia vs. Croacia, amistoso internacional: fecha, hora y canal para ver EN VIVO
RELACIONADO

🔴Colombia vs. Croacia, amistoso internacional: fecha, hora y canal para ver EN VIVO

Una apuesta multiplataforma para vivir el Mundial

El lanzamiento del himno no llega solo. Forma parte de un despliegue integral con el que RCN busca llevar la experiencia mundialista a diferentes plataformas. La cadena confirmó que transmitirá todos los partidos de la Selección Colombia, brindando acceso a los encuentros tanto por televisión abierta como a través de su aplicación digital.

Además, la cobertura se complementará en radio mediante las frecuencias de La FM y Alerta, así como en la APP de RCN Radio. Este enfoque multiplataforma apunta a que los aficionados puedan seguir cada detalle del torneo desde distintos dispositivos, adaptándose a las nuevas dinámicas de consumo de contenido deportivo.

El videoclip del himno también juega un papel fundamental en esta estrategia. En él participan los talentos de Fútbol RCN que estarán al frente de las transmisiones, junto a figuras de otros espacios del canal, lo que refuerza la idea de una cobertura unificada y cercana al público.

El XI de gala: así formaría Colombia para enfrentar a Croacia este jueves
RELACIONADO

El XI de gala: así formaría Colombia para enfrentar a Croacia este jueves

Colombia ya se prepara en la cancha

Mientras tanto, la Selección Colombia continúa su preparación deportiva con miras al Mundial. Este mismo jueves, el combinado nacional afrontará un partido amistoso frente a Croacia en territorio estadounidense, en un duelo que servirá como termómetro para medir el nivel del equipo.

Estos encuentros son fundamentales para que el cuerpo técnico ajuste detalles tácticos y consolide una base competitiva de cara al torneo. La expectativa es alta, tanto por el rendimiento del equipo como por el ambiente que comienza a generarse en torno a la Copa del Mundo.

Partidos de la Selección Colombia podrán verse en cine: 48 salas disponibles
RELACIONADO

Partidos de la Selección Colombia podrán verse en cine: 48 salas disponibles

Con el lanzamiento de su himno oficial y una cobertura robusta en marcha, Canal RCN se posiciona como uno de los principales protagonistas en la transmisión del evento, apostándole a una experiencia completa que combine información, entretenimiento y emoción para todos los colombianos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Liga BetPlay

América perdió puntos contra Llaneros y se apretó la tabla de posiciones: así quedó

Selección Colombia

🔴Colombia vs. Croacia, amistoso internacional: fecha, hora y canal para ver EN VIVO

Luis Díaz

¿Cuánto vale una boleta para ver a Luis Díaz en Real Madrid vs. Bayern Múnich por Champions?

Otras Noticias

Artistas

"Se me acaba de morir": Andrés Altafulla está de luto

El ganador de La Casa de los Famosos expresó un sentido mensaje en sus redes sociales.

Animales

Informe reveló que seis de cada diez parques en Colombia esconden parásitos de origen animal

La investigación estudió las muestras de más de 70 parques en las principales ciudades.

Artistas

¿Preocupa la salud de Rosalía? La cantante detuvo su concierto y abandonó el escenario en pleno show

Redes sociales

Jurado en EE. UU. declara responsables a Meta y YouTube de generar adicción a las redes sociales entre los jóvenes

Dólar

Tocó mínimos: así abrió el precio del dólar en Colombia hoy 26 de marzo de 2026