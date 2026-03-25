El XI de gala: así formaría Colombia para enfrentar a Croacia este jueves

La Selección Colombia continúa su preparación internacional con un nuevo desafío en territorio estadounidense. Este jueves 26 de marzo, el combinado dirigido por Néstor Lorenzo se medirá ante Selección de Croacia en el Camping World Stadium, en un amistoso que servirá como termómetro de cara a lo que será la Copa Mundial de la FIFA 2026. Más allá del resultado, el compromiso representa una oportunidad clave para consolidar una base titular y ajustar detalles tácticos frente a un rival de alto nivel competitivo.

El cuerpo técnico tiene previsto utilizar una nómina cercana a su equipo ideal, con el objetivo de fortalecer automatismos y evaluar el rendimiento colectivo en un escenario exigente. La idea es empezar a definir roles claros dentro del campo y consolidar una identidad de juego que le permita a Colombia llegar con confianza a la cita mundialista.

Dudas en el arco y una defensa consolidada

Uno de los principales focos de atención está en la portería. Camilo Vargas ha sido el guardameta habitual en el ciclo de Lorenzo, pero el gran presente de Álvaro Montero en el fútbol argentino abre la puerta a una posible rotación. Aunque todo apunta a que Vargas iniciaría como titular, no se descarta que Montero tenga minutos, en una competencia sana que eleva el nivel del grupo.

En zona defensiva, la estructura parece más definida. La pareja de centrales estaría conformada por Davinson Sánchez y Jhon Lucumí, dos jugadores que han mostrado solidez y buen complemento. Por las bandas, Daniel Muñoz y Johan Mojica aportarían salida, velocidad y proyección ofensiva, aspectos clave en el esquema del entrenador.

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Un mediocampo dinámico y variantes en ataque

En la mitad de la cancha, la dupla de contención estaría integrada por Jefferson Lerma y Richard Ríos, quienes ofrecen equilibrio, recuperación y despliegue físico. Por los costados, la velocidad y el desequilibrio recaerían en Jhon Arias y Luis Díaz, este último como una de las principales cartas ofensivas del equipo.

En funciones de creación aparecería James Rodríguez, capitán y referente, encargado de conectar el mediocampo con el ataque. Como delantero centro, el elegido sería Jhon Córdoba, quien partiría con ventaja en la consideración del técnico, pese al destacado momento de Luis Suárez en el fútbol europeo.

Posible titular de Colombia

Arquero: Camilo Vargas (Álvaro Montero)

Defensas: Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, John Lucumí y Johan Mojica

Volantes: Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz

Delantero: Jhon Córdoba (Luis Suárez)

Este compromiso ante Croacia no solo pondrá a prueba el nivel actual del equipo, sino que también permitirá al cuerpo técnico sacar conclusiones importantes en la construcción de una selección competitiva, con la mira puesta en ser protagonista en el próximo Mundial.