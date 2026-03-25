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Partidos de la Selección Colombia podrán verse en cine: 48 salas disponibles

Hinchas de la Selección Colombia podrán ver a la ‘tricolor’ en cine: ciudades y detalles para ver los partidos.

Selección Colombia
FOTO: AFP

Noticias RCN

marzo 25 de 2026
04:13 p. m.
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La pasión por el fútbol en Colombia suma una nueva alternativa para los hinchas. En el marco de la preparación del combinado nacional rumbo a la Copa del Mundo, los partidos de la Selección Colombia en cine serán una realidad en varias ciudades del país.

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A través de Fútbol RCN y Cinemas Royal Films, los encuentros amistosos de la fecha FIFA, programados para el 26 y 29 de marzo, se proyectarán en salas de cine, ofreciendo una experiencia inmersiva con sonido y pantalla de alta calidad.

La Selección Colombia se medirá ante Croacia y Francia, dos selecciones europeas de alto nivel competitivo, en duelos clave para definir la nómina y ajustar el rendimiento colectivo.

¿Dónde ver la Selección Colombia en cine durante la fecha FIFA?

Los aficionados interesados en ver la Selección Colombia en cine podrán acceder a las funciones en 48 salas distribuidas en diferentes regiones del país. Entre las ciudades confirmadas se encuentran Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Pereira, Ibagué, Tunja, Popayán y Villavicencio.

Además, la cobertura incluye municipios estratégicos como Mosquera, Itagüí, Caucasia y Santo Tomás, lo que amplía el acceso a esta experiencia para públicos fuera de las grandes capitales.

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Las entradas estarán disponibles a través del sitio web oficial de Cinemas Royal Films, lo que facilita la compra anticipada y permite a los hinchas asegurar su lugar en una propuesta que combina entretenimiento y deporte.

Este formato no es nuevo a nivel global. En países como Brasil, México y España, la transmisión de eventos deportivos en salas de cine ha ganado terreno como una alternativa para quienes buscan vivir el fútbol en comunidad, con una calidad audiovisual superior.

Hinchas colombianos podrán ver los partidos en Cinemas Royal Films

La apuesta por llevar la Selección Colombia en cine responde a una tendencia creciente en la industria del entretenimiento: la convergencia entre televisión, eventos deportivos y experiencias en vivo.

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De cara a la Copa del Mundo, este tipo de experiencias podría replicarse en más ciudades o incluso ampliarse a otros torneos, consolidando un nuevo formato de consumo deportivo en el país.

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