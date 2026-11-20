Más de 590 millones de pesos en premios fueron registrados durante la última extracción del Super Astro Sol. La cifra corresponde a la jornada del jueves 19 de noviembre, cuando miles de apuestas lograron coincidencias en las diferentes categorías del juego.

El balance evidencia que los premios no se concentran únicamente en quienes aciertan las cuatro cifras completas. También existen categorías que permiten recibir dinero por combinaciones parciales, siempre que se cumplan las condiciones correspondientes.

Ahora, este viernes 20 de noviembre de 2026, los participantes tendrán una nueva oportunidad de conocer si sus apuestas coinciden con el resultado seleccionado durante la tarde.

La jornada entregará una combinación de cuatro cifras y un signo zodiacal, elementos que determinarán los aciertos y permitirán establecer qué apuestas obtienen premios.

Resultado del Super Astro Sol hoy 20 de noviembre de 2026

De acuerdo con la programación oficial, este viernes se realizó el sorteo 5585 de Super Astro Sol, correspondiente al acta 4885.

La extracción estuvo prevista para las 4:00 de la tarde, hora colombiana, y la combinación ganadora fue:

Número ganador: XXXX.

Signo zodiacal: XXXX.

Como referencia, el jueves 19 de noviembre la combinación ganadora fue el número 3712, acompañado del signo Tauro.

Según el reporte oficial, esa jornada dejó 8.099 apuestas ganadoras, con premios que sumaron $590.041.600.

De ese total, 97 apuestas acertaron las cuatro cifras y el signo zodiacal, mientras que 652 correspondieron a la categoría de tres últimas cifras y 7.350 a la de dos últimas cifras.

¿Qué deben revisar los participantes antes de reclamar un premio del Super Astro Sol?

Una vez se conozca la combinación ganadora, los participantes deberán comparar el resultado con los datos registrados en sus comprobantes.

La primera verificación consiste en comprobar que el tiquete corresponda al Super Astro Sol y a la fecha del viernes 20 de noviembre.

Posteriormente, será necesario revisar las cifras y el signo zodiacal, teniendo en cuenta que el orden de los números es fundamental para establecer los aciertos.

El juego contempla premios por acertar las cuatro cifras completas, las tres últimas o las dos últimas, siempre bajo las condiciones establecidas para cada categoría.

Sin embargo, identificar una coincidencia no significa que todas las apuestas ganadoras reciban el mismo valor.

El dinero depende del monto apostado y de la categoría alcanzada. Además, pueden aplicarse los descuentos tributarios previstos por la legislación colombiana.

Los participantes que identifiquen un posible premio deberán conservar el comprobante original y consultar los procedimientos establecidos para reclamarlo.

También es importante verificar la información mediante los canales oficiales, especialmente cuando circulan resultados de diferentes fechas y modalidades.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.