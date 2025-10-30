Hincha de Junior les pidió matrimonio a sus dos novias en plena transmisión

En medio de la derrota del Junior de Barranquilla frente a Independiente Santa Fe por la fecha 18 de la Liga BetPlay, una curiosa y llamativa escena se robó toda la atención en redes sociales y en la transmisión de televisión. Un hincha del equipo ‘Tiburón’ volvió a convertirse en tendencia luego de protagonizar un inusual momento en las gradas del estadio, cuando decidió pedirle matrimonio a sus dos novias de manera simultánea y frente a las cámaras de Win Sports.

El hecho se produjo mientras el partido transcurría con normalidad. En las imágenes se observa al aficionado arrodillarse ante las dos mujeres que lo acompañaban, para entregarles un anillo a cada una. La escena fue captada por las cámaras de transmisión y rápidamente comenzó a circular por redes sociales, donde los usuarios no tardaron en reaccionar con asombro, bromas y toda clase de comentarios.

De un beso triple a una doble propuesta matrimonial que desató el debate

Este mismo hincha ya había sido protagonista semanas atrás cuando, durante otro encuentro del Junior, fue grabado besando al mismo tiempo a las dos mujeres que lo acompañaban, generando una ola de memes y opiniones divididas en internet. En esta ocasión, sin embargo, la situación fue más allá, pues lo que parecía ser una muestra de afecto se convirtió en una propuesta de matrimonio doble que dejó a todos sorprendidos.

Aunque no se conoce la identidad del aficionado ni la respuesta de las mujeres ante el peculiar gesto, el video rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios en plataformas como X, Instagram y TikTok. Muchos internautas tomaron el hecho con humor, mientras otros cuestionaron la escena, calificándola como un montaje o una búsqueda de atención.

Más allá del resultado deportivo —una derrota que complicó al Junior en la recta final del campeonato—, el episodio volvió a demostrar cómo los estadios se han convertido en escenarios virales donde las historias personales a veces terminan opacando lo que ocurre dentro del terreno de juego.