Hincha de Junior se hizo viral en varios países: se besó con dos mujeres frente a la cámara

El partido entre Junior de Barranquilla y América de Cali, válido por la Copa BetPlay, dejó más que emociones deportivas. A pesar de la derrota del conjunto tiburón 1-2 en el estadio Metropolitano, la imagen que se llevó gran parte de la atención fue la de un hincha que se convirtió en protagonista inesperado gracias a la popular ‘kiss cam’.

Durante el entretiempo, las cámaras de transmisión enfocaron al hombre que se encontraba en la tribuna en compañía de dos mujeres. Al percatarse de la atención, lejos de incomodarse, el aficionado decidió aprovechar el momento: primero besó a una de sus acompañantes y, de inmediato, hizo lo mismo con la otra. La escena desató la risa de los tres protagonistas y, como era de esperarse, se viralizó rápidamente en redes sociales.

RELACIONADO Junior de Barranquilla presentó nueva camiseta de visitante y se hizo viral por curiosos colores

Las redes sociales estallan con memes y comentarios

La reacción en plataformas digitales no se hizo esperar. Los hinchas del Junior, incluso en medio de la frustración por la derrota, encontraron en este hecho un motivo para bromear y llenar las redes de memes. Algunos usuarios destacaron la espontaneidad del aficionado, mientras que otros lo bautizaron como “el verdadero ganador de la noche”, más allá del resultado adverso de su equipo.

La imagen también generó comentarios de aficionados de otros clubes que se sumaron a la conversación, resaltando cómo momentos de humor como este le dan un aire distinto al fútbol, recordando que las tribunas no solo son espacios de tensión, sino también de alegría y ocurrencias.

Un recuerdo inolvidable en el Metropolitano

Aunque el Junior no logró imponerse ante América en el marcador, este episodio se convirtió en uno de los temas más comentados de la jornada futbolera en Colombia. El hombre y sus acompañantes seguramente no olvidarán la noche en la que fueron tendencia nacional por un gesto tan espontáneo como divertido.

El fútbol, una vez más, demostró que va más allá de los resultados: también es escenario de historias que generan sonrisas y que quedan grabadas en la memoria de los hinchas.