Hinchas colombianos tuvieron fuertes incidentes con la Policía de EE.UU. en el partido de la Selección vs. Nueva Zelanda: VIDEO

La Selección Colombia jugó su primer partido de esta fecha FIFA contra Nueva Zelanda, el sábado 15 de noviembre, en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo ganaron 2-1 con goles de Gustavo Puerta y Johan Carbonero y en las tribunas hubo una gran presencia de hinchas colombianos.

Sin embargo, algunos tuvieron fuertes incidentes con la Policía de Estados Unidos y fueron sacados a la fuerza del recinto deportivo.

Video: así fueron los incidentes que algunos hinchas colombianos tuvieron con la Policía de Estados Unidos en el último partido de la Selección Colombia

Al parecer, en el partido entre la Selección Colombia vs. Nueva Zelanda hubo hinchas colombianos que alteraron el comportamiento en las tribunas.

Por lo tanto, la Policía de Estados Unidos los identificó, llegó al lugar exacto en el que se ubicaban y los retiró de inmediato.

En los videos que están circulando en las redes sociales se escucha que otros de los asistentes les gritaron 'fuera' y dieron a entender que sí se estaban generando desmanes.

Mientras tanto, varios de los hinchas colombianos que tuvieron incidentes con la Policía de Estados Unidos aseguraron que "ellos no estaban haciendo nada".

Lo ocurrido fue lo siguiente:

¿En dónde jugará la Selección Colombia el próximo partido de esta fecha FIFA?

La Selección Colombia volverá a jugar el próximo martes 18 de noviembre de 2025, en Estados Unidos.

Sin embargo, en esta ocasión el partido será en Queens, Nueva York, exactamente en el estadio Citi Field.

El rival será la Selección de Australia y los dirigidos por Néstor Lorenzo esperan sumar una nueva victoria para ajustar nuevos detalles de cara a la próxima Copa del Mundo del 2026 y continuar conservando una buena posición en el ranking FIFA, que será fundamental en el sorteo.