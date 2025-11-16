CANAL RCN
Deportes

¡Así quedó la Selección Colombia en el ranking FIFA tras la agónica victoria vs. Nueva Zelanda!

¿Hubo cambios para la Selección Colombia en el ranking FIFA? Entérese de los detalles completos.

Foto: AFP.

Noticias RCN

noviembre 16 de 2025
04:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Selección Colombia, en el penúltimo partido del año, jugó vs. Nueva Zelanda, en Fort Lauderdale, Estados Unidos.

Con un golazo de media distancia de Gustavo Puerta, la 'tricolor' empezó ganando al minuto 3. Sin embargo, el partido se fue complicando con el paso de los minutos e, incluso, Nueva Zelanda encontró la igualdad sobre el final.

ATENCIÓN: el partido entre la Selección Colombia vs. Australia tuvo un cambio de último momento
RELACIONADO

ATENCIÓN: el partido entre la Selección Colombia vs. Australia tuvo un cambio de último momento

Exactamente en el minuto 80, Ben Old anotó el 1-1 tras una pelota cruzada por Sarpreet Singh.

No obstante, la Selección Colombia, que quiere sumar la mayor cantidad de puntos para quedar bien parada en el sorteo del Mundial 2026, se lanzó al ataque y rompió la igualdad al minuto 88.

Yerry Mina lanzó una pelota larga para buscar a Johan Carbonero y el atacante definió con inteligencia y celebró el 2-1 definitivo.

¿Cómo quedó entonces la Selección Colombia en el ranking FIFA tras esta nueva victoria en partidos amistosos? Entérese de los detalles aquí en Noticias RCN.

Así quedó la Selección Colombia en el ranking FIFA tras la victoria vs. Nueva Zelanda

Tras el partido disputado en la noche del 15 de noviembre de 2025, el ranking FIFA indica que la Selección Colombia se continúa manteniendo en la posición 13.

Hasta el momento, la Selección Colombia acumula 1.695,72 puntos, lo que significa que tras la victoria vs. Nueva Zelanda tuvo un ascenso exacto de 3.62.

Mientras tanto, las selecciones que están arriba en el ranking FIFA son:

  1. España: 1.880,76 puntos.
  2. Argentina: 1.872,43 puntos.
  3. Francia: 1.862,71 puntos.
  4. Inglaterra: 1.824,3 puntos.
  5. Portugal: 1.778 puntos.
  6. Países Bajos: 1.759,96 puntos.
  7. Brasil: 1.758,85 puntos.
  8. Bélgica: 1.740,01 puntos.
  9. Italia: 1.717,15 puntos.
  10. Alemania: 1.713,3 puntos.
  11. Croacia: 1.710,15 puntos.
  12. Marruecos: 1.710.11 puntos.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Colombia?

En esta fecha FIFA, la Selección Colombia jugará un amistoso más el próximo martes 18 de noviembre de 2025.

Selección Colombia confirmó baja de última hora para el duelo con Australia: jugador abandonó la concentración
RELACIONADO

Selección Colombia confirmó baja de última hora para el duelo con Australia: jugador abandonó la concentración

Su rival será Australia, a partir de las 8:30 de la noche, en el estadio Citi Field, en Queens, Nueva York, Estados Unidos.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

ATENCIÓN: el partido entre la Selección Colombia vs. Australia tuvo un cambio de último momento

Fútbol

Selección Colombia confirmó baja de última hora para el duelo con Australia: jugador abandonó la concentración

América de Cali

América quiere revancha: fecha y hora en la que lo visita Atlético Nacional por la Copa BetPlay

Otras Noticias

Ecuador

Ecuatorianos votan para decidir si cambia la constitución y vuelven las bases militares extranjeras a su territorio

El presidente nacido en los Estados Unidos, Daniel Noboa, insiste en que la Carta Magna entrega demasiadas garantías a los delincuentes.

Accidente de tránsito

Fatal accidente en Cauca: caída de chiva deja dos muertos y tres heridos

Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer las causas del volcamiento.

Criptomonedas

Wallib impulsa el uso diario de criptomonedas y proyecta expansión regional

Redes sociales

Actriz colombiana destapó dura confesión sobre su hija de 9 años de edad: sufra compleja enfermedad

Salud mental

¿Mentir es peligroso? Advierten cambios en el cerebro por deshonestidad constante