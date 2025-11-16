¡Así quedó la Selección Colombia en el ranking FIFA tras la agónica victoria vs. Nueva Zelanda!

La Selección Colombia, en el penúltimo partido del año, jugó vs. Nueva Zelanda, en Fort Lauderdale, Estados Unidos.

Con un golazo de media distancia de Gustavo Puerta, la 'tricolor' empezó ganando al minuto 3. Sin embargo, el partido se fue complicando con el paso de los minutos e, incluso, Nueva Zelanda encontró la igualdad sobre el final.

Exactamente en el minuto 80, Ben Old anotó el 1-1 tras una pelota cruzada por Sarpreet Singh.

No obstante, la Selección Colombia, que quiere sumar la mayor cantidad de puntos para quedar bien parada en el sorteo del Mundial 2026, se lanzó al ataque y rompió la igualdad al minuto 88.

Yerry Mina lanzó una pelota larga para buscar a Johan Carbonero y el atacante definió con inteligencia y celebró el 2-1 definitivo.

¿Cómo quedó entonces la Selección Colombia en el ranking FIFA tras esta nueva victoria en partidos amistosos? Entérese de los detalles aquí en Noticias RCN.

Así quedó la Selección Colombia en el ranking FIFA tras la victoria vs. Nueva Zelanda

Tras el partido disputado en la noche del 15 de noviembre de 2025, el ranking FIFA indica que la Selección Colombia se continúa manteniendo en la posición 13.

Hasta el momento, la Selección Colombia acumula 1.695,72 puntos, lo que significa que tras la victoria vs. Nueva Zelanda tuvo un ascenso exacto de 3.62.

Mientras tanto, las selecciones que están arriba en el ranking FIFA son:

España: 1.880,76 puntos. Argentina: 1.872,43 puntos. Francia: 1.862,71 puntos. Inglaterra: 1.824,3 puntos. Portugal: 1.778 puntos. Países Bajos: 1.759,96 puntos. Brasil: 1.758,85 puntos. Bélgica: 1.740,01 puntos. Italia: 1.717,15 puntos. Alemania: 1.713,3 puntos. Croacia: 1.710,15 puntos. Marruecos: 1.710.11 puntos.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Colombia?

En esta fecha FIFA, la Selección Colombia jugará un amistoso más el próximo martes 18 de noviembre de 2025.

Su rival será Australia, a partir de las 8:30 de la noche, en el estadio Citi Field, en Queens, Nueva York, Estados Unidos.