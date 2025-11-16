CANAL RCN
ATENCIÓN: el partido entre la Selección Colombia vs. Australia tuvo un cambio de último momento

La Selección Colombia volverá a jugar el próximo martes 18 de noviembre de 2025, en Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó?

Foto: AFP.

Noticias RCN

noviembre 16 de 2025
04:03 p. m.
La Selección Colombia, en la presente fecha FIFA, está encarando los dos últimos partidos amistosos del 2025.

El sábado 15 de noviembre, a partir de las 7:30 de la noche, enfrentó a Nueva Zelanda, en el Chase Stadium, en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, y se impuso 2-1 con goles de Gustavo Puerta y Johan Carbonero.

Además, el próximo martes se medirá ante la Selección de Australia, en el estadio Citi Field, ubicado en Queens, Nueva York, Estados Unidos. Sin embargo, el partido tuvo un cambio de último momento. ¿Cuál fue?

Este fue el inesperado cambio que tuvo el partido amistoso entre la Selección Colombia vs. Australia

El encuentro futbolero entre la Selección Colombia y Australia estaba pactado inicialmente para las 8:00 de la noche.

No obstante, el próximo martes 18 de noviembre la pelota no rodará a esa hora, sino que treinta minutos después.

Es así como las emociones comenzarán a partir de las 8:30 y la Selección Colombia saldrá en busca de una nueva victoria para seguir afinando detalles de cara al Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y Estados Unidos.

¿Dónde ver el partido entre la Selección Colombia vs. Australia?

El Canal RCN, como es habitual, seguirá al lado de la Selección Colombia. Es así como el partido se podrá seguir a través de la pantalla principal.

Pero, además, también se podrá ver en el canal de Youtube de Deportes RCN y en la App del Canal RCN.

Daniel Muñoz no estará con la Selección Colombia en el partido vs. Australia

La 'tricolor' ya está pensando en Australia, pero este 16 de noviembre de 2025 confirmó una baja.

Se trata de Daniel Muñoz, que tuvo que abandonar la concentración por motivos familiares.

"La Federación Colombiana de Fútbol y el cuerpo técnico de la Selección Colombia informan que el jugador Daniel Muñoz deja la concentración del combinado nacional por motivos familiares", se detalló en el comunicado oficial.

 

