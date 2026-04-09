Violentos disturbios entre hinchas se dieron tras partido de Junior con Palmeiras: graves videos

Junior tuvo su debut en la Copa Libertadores 2026. Los tiburones se midieron ante el gigante brasileño Palmeiras y dejaron un empate a un gol.

Los goles del encuentro fueron obra de Teo Gutiérrez y Sosa para el cuadro visitante.

Sin embargo, lo que debía ser una fiesta deportiva por el regreso del Junior de Barranquilla a la Copa Libertadores, terminó convertida en una tragedia. Tras el encuentro disputado contra Palmeiras en el estadio Jaime Morón, se registraron violentos desmanes en las inmediaciones del escenario deportivo que dejaron como saldo una persona fallecida y múltiples heridos.

Los disturbios estallaron poco después de finalizar el compromiso. Según reportes de las autoridades y videos que circulan en redes sociales, grupos de seguidores del equipo barranquillero y presuntos hinchas locales (Cartagena) protagonizaron una batalla campal en sectores aledaños como el barrio Escallón Villa y la Avenida del Consulado.

Violentos desmanes se presentaron tras duelo de Libertadores

La víctima mortal fue identificada como Gabriel Alfredo Acosta Navas, de 31 años de edad. Según el reporte médico y policial, Acosta fue interceptado por un grupo de sujetos que lo atacaron de manera brutal. El hombre recibió más de 12 heridas con arma blanca, falleciendo debido a la gravedad de las lesiones a pesar de los intentos por auxiliarlo.

A través de redes sociales, residentes de los sectores cercanos al estadio compartieron imágenes estremecedoras. En los clips se observa el uso de piedras, palos y armas cortopunzantes en medio de las vías principales, mientras los ciudadanos buscaban refugio en locales comerciales y viviendas. La fuerza pública se vio obligada a intervenir con gases lacrimógenos para dispersar a las turbas que generaron pánico durante varias horas.

¿Por qué Junior jugó en Cartagena?

El Junior de Barranquilla se vio obligado a trasladar su localía a Cartagena para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 debido a las obras de remodelación integral que se adelantan en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.