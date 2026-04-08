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Junior no pudo sostener la ventaja y empató con Palmeiras en Libertadores: vea los goles

Junior empató 1-1 con Palmeiras en Libertadores tras ir ganando. El equipo colombiano dejó escapar una victoria clave ante uno de los favoritos.

Noticias RCN

abril 08 de 2026
09:34 p. m.
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El Junior de Barranquilla dejó una buena imagen, pero no logró quedarse con los tres puntos frente a Palmeiras en su debut en la Copa Libertadores.

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El empate 1-1 terminó reflejando un partido intenso, en el que el equipo colombiano estuvo cerca de dar el golpe ante uno de los favoritos del torneo.

El conjunto barranquillero arrancó con determinación y encontró rápidamente la ventaja. Al minuto 10, Teófilo Gutiérrez marcó desde el punto penal y puso a soñar a los hinchas con una victoria importante en casa.

Un inicio prometedor que ilusionó

Junior mostró una versión competitiva durante buena parte del compromiso. Tras el gol de “Teo”, el equipo intentó ampliar la diferencia y por momentos logró incomodar a un rival que, en el papel, llegaba como favorito.

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La intensidad en el mediocampo y la presión alta fueron claves para mantener el control en varios tramos del juego. Sin embargo, la falta de efectividad para concretar las opciones dejó abierto el partido, algo que terminaría costando caro.

La igualdad y un final abierto

En el segundo tiempo, Palmeiras reaccionó y encontró el empate al minuto 56. Ramón Sosa aprovechó una desatención defensiva y una mala salida del arquero Silveira para poner el 1-1 en el marcador.

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A partir de ese momento, el partido se volvió de ida y vuelta. Ambos equipos tuvieron opciones claras para quedarse con la victoria, pero la falta de precisión en los últimos metros impidió que se moviera nuevamente el marcador.

El empate deja sensaciones encontradas para Junior, que compitió de tú a tú, pero no logró capitalizar sus mejores momentos. Ahora, el equipo colombiano deberá pasar la página y enfocarse en su próximo reto ante Cerro Porteño en Paraguay, mientras que Palmeiras recibirá a Sporting Cristal en la siguiente jornada.

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