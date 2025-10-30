CANAL RCN
Hinchas de la Selección Colombia tendrán más días libres para disfrutar del Mundial de 2026: ¿por qué?

El calendario laboral de 2026 jugará a favor de los aficionados que quieren ver los partidos de la Selección Colombia en la Copa del Mundo.

Colombia Copa del Mundo
FOTO: AFP

Noticias RCN

octubre 30 de 2025
10:53 a. m.
El Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, promete ser histórico no solo por su duración y número de equipos participantes, sino también por una feliz coincidencia para los colombianos: más días libres para disfrutar del torneo.

Durante ese periodo, el calendario laboral colombiano ofrecerá varios festivos que permitirán a los aficionados seguir los partidos sin tantas interrupciones laborales o académicas.

Junio y julio: los meses con más festivos del año

Colombia es uno de los países con más días festivos en el mundo, y junio y julio destacan por su generosidad en descansos. En 2026, mientras se disputa la fase de grupos y las rondas finales del Mundial, habrá al menos cuatro festivos nacionales, sin contar los fines de semana.

Estos son los días que coincidirán con el torneo:

  • Lunes 15 de junio: Corpus Christi (trasladado por la Ley Emiliani)
  • Lunes 22 de junio: Sagrado Corazón de Jesús
  • Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo
  • Lunes 20 de julio: Independencia de Colombia

En total, cuatro fines de semana largos dentro del calendario mundialista, una oportunidad perfecta para quienes planean seguir los encuentros, viajar o compartir en familia.

¿Cuándo será el sorteo de la Copa del Mundo?

El sorteo del grupo para la Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebrará el viernes 5 de diciembre de 2025, a las 11:00 a.m, hora colombiana, en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington D.C.

En ese evento se conocerán los grupos en los que competirán las 48 selecciones participantes, entre ellas la Selección Colombia. Para los aficionados colombianos resulta clave marcar esta fecha en el calendario, ya que el resultado del sorteo determinará los rivales, ciudades sede y horarios de los partidos.

