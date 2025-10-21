La nueva chaqueta de la Selección Colombia para el Mundial 2026 salió a la luz: filtraron el diseño

A pesar de que aún faltan meses para el inicio de la Copa del Mundo de 2026, la expectativa por la nueva indumentaria de la 'Tricolor' ya ha generado movimientos en temas de marketing.

Recientemente, se filtró una imagen que aparentemente revela el diseño de la chaqueta que portarán los jugadores colombianos en los próximos compromisos internacionales y en el evento máximo de la FIFA.

El concepto visual se distancia de los diseños recientes, incorporando una base cromática oscura, pero manteniendo los elementos esenciales de la bandera nacional. Los aficionados ya debaten en redes sociales sobre los detalles estéticos de lo que sería así sería la nueva chaqueta de la Selección Colombia.

La Selección Colombia se alista para el Mundial de 2026

El equipo, que aseguró su cupo directo al Mundial tras una sobresaliente fase eliminatoria, se prepara para enfrentar la recta final del año con partidos amistosos.

La expectativa se centra en si la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) aprovechará la próxima fecha FIFA de noviembre para hacer el debut oficial de la nueva prenda, coincidiendo con los encuentros programados en Estados Unidos.

Detalles estéticos de la nueva chaqueta de la Selección Colombia

La prenda filtrada destaca por su base en color azul oscuro o azul marino, un tono que evoca diseños utilizados por la Selección en épocas pasadas, con una notable reminiscencia a la indumentaria presentada para Brasil 2014, aunque con claras actualizaciones modernas.

La marca deportiva ha integrado los colores nacionales de forma prominente: la zona del pecho incorpora paneles amarillos en los costados, mientras que las icónicas tres líneas de la marca, que recorren los hombros, aparecen en un llamativo color rojo de gran calibre.

Esta combinación de azul, amarillo y rojo busca simbolizar la bandera colombiana con un estilo sobrio, pero impactante.

Según las fuentes que filtraron la imagen, la chaqueta llevaría el nombre de 'Himno Adidas Colombia 2026' y su lanzamiento comercial estaría previsto para noviembre. Esta ventana temporal coincide con la última fecha FIFA del año, donde el equipo nacional tiene confirmado un partido contra Nueva Zelanda.

Aunque el segundo rival (originalmente Nigeria) está por confirmarse debido a ajustes en el calendario africano, los amistosos representan la ocasión ideal para que el cuerpo técnico y los jugadores vistan la nueva chaqueta de la Selección Colombia ante el público.