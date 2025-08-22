Sigue el pánico en Argentina: hinchas de la U. de Chile atacaron a gente de Independiente tras ser liberados

Horas de tensión son las que se han vivido este viernes en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, luego de que medios argentinos reportaran ataques por parte de los hinchas de Universidad de Chile a la prensa y gente de Independiente de Avellaneda, todo esto luego de ser liberados.

De acuerdo con el Diario Olé, estos seguidores de la U, que recuperaron su libertad, en vez de bajar las armas, salieron del recinto donde se encontraban en busca de "venganza" por lo ocurrido el pasado miércoles.

"En su recorrido rompieron móviles de televisión y se atrincheraron frente a la Comisaría N°1 de Avellaneda en señal de protesta, acusando a los efectivos de no haberles devuelto sus pertenencias personales al momento de la liberación", reportó el medio mencionado.

Y además se agregó: "La escena rápidamente se trasladó a las calles del sur del conurbano, donde se reportaron ataques contra hinchas de Independiente. Cualquier simpatizante identificado con los colores del club era agredido por la barra del equipo chileno".

Ante el pánico que se vivió este viernes en Argentina, autoridades del club Independiente se vieron obligados a tomar medidas en el asunto, todo con el objetivo de evitar afectaciones a la población local.

"Llamaron a la policía para custodiar los alrededores del colegio para así poder evitar suspender el turno tarde del colegio que funciona en las instalaciones de Independiente y para resguardar a los chicos y evitar que queden en medio de los incidentes", reportó Olé.

¿Qué decisión tomará Conmebol?

Fuentes cercanas en Argentina han informado que el máximo ente continental estaría evaluando dar por descalificados a los dos clubes involucrados.

No obstante, el único comunicado que ha emitido Conmebol ha sido en son de rechazo a los actos presentados.

"La Conmebol se encuentra en contacto permanente con las autoridades de seguridad y monitorea de cerca la situación de las personas afectadas. Asimismo, la Institución actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria", aseguró el ente en las últimas horas.