¿Hubo plagio? Hinchas de Nacional acusan a Millonarios por copiar diseño de foto de campeones

Durante los últimos días, Millonarios ha sido uno de los equipos que ha dejado de que hablar en el fútbol profesional colombiano, especialmente por el triunfo que obtuvo frente al Junior de Barranquilla el pasado 2 de noviembre, donde el conjunto embajador se consagró como campeón de la Copa Colombia 2022.

En medio de la alegría y euforia, los hinchas del conjunto bogotano mostraron su felicidad por levantar un nuevo trofeo a través de las redes sociales, haciendo ilusión al trofeo número 20 que los azules pudieron alzar en toda su historia. Sin embargo, no solo fueron comentarios de apoyo y felicitaciones, sino también de críticas y cuestionamiento por lo sucedido en el gramado del Campin.

Uno de los comentarios que llamó la atención de los hinchas de otros equipos del FPC y de algunos aficionados azules fue la publicación que hizo el conjunto embajador al salir campeones del torneo nacional, asegurando que el diseño es idéntico al que publicó Atlético Nacional cuando se consagró como campeón del fútbol colombiano en el primer semestre.

“Hay algo de diseño en tu copia”, escribió uno de los usuarios de Twitter que se dio cuenta de la similitud de las fotos de ambos equipos.

Hay algo de diseño en tu copia. pic.twitter.com/KUvRNdfGl8 — Sebastián Yepes V. (@SebasYepesV) November 5, 2022

Frente a la similitud de las fotografías, los cibernautas llenaron la publicación de críticas, chistes y polémicas, pues aseguran que esta pieza audiovisual sería tomada como plagio de los diseñadores del conjunto azul, ya que, la única diferencia de las fotografías son los colores, haciendo que se arremetiera contra el conjunto de Bogotá.

Que tristeza, puro plagio el de los diseñadores de Millonarios… ¡Una imagen dice más que mil palabras! — Pedro A. Vergara (@Pedroveca) November 6, 2022

Sin embargo, otros cibernautas salieron a defender a su equipo, pues afirman que este tipo de collage han sido utilizadas en varios equipos de fútbol a nivel mundial: “la verdad es que ese collage no es original; el collage de fotos de fondo al estilo rústico es bastante usado, no es nuevo, no es innovador, si es lindo, si es estéticamente atractivo”, afirmó un usuario.

La verdad es que ese collage no es original; el collage de fotos de fondo al estilo rústico es bastante usado, no es nuevo, no es innovador, si es lindo, si es estéticamente atractivo. — Luis-K Escobar 1226 (@Escobar1226) November 6, 2022

Millonarios logró un cupo a la Copa Libertadores

Mientras los hinchas y seguidores de otros equipos siguen en la discusión en las redes sociales sobre lo parecido de las fotografías, Millonarios ya obtuvo un cupo a la Copa Libertadores del próximo año, logrando cumplir uno de los objetivos de la junta directiva durante el presente año.

En la actualidad, el conjunto azul centra sus miradas en lo que será el segundo juego de los cuadrangulares finales del FPC frente al Junior de Barranquilla en el estadio Metropolitano, el cual se disputará el próximo 9 de noviembre a partir de las 8:05 pm.