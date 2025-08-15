CANAL RCN
Los pelos de punta: emocionante homenaje para Diogo Jota en el inicio de la Premier League

Liverpool debutó este viernes en la nueva temporada de la Premier League y el homenaje para Diogo Jota fue realmente emocionante.

Homenaje Diogo Jota
Foto: LFC

agosto 15 de 2025
04:07 p. m.
La Premier League comenzó este viernes 15 de agosto con un emotivo encuentro entre Liverpool y Bournemouth, pero más allá del fútbol, el momento central de la jornada fue el homenaje a Diogo Jota. El delantero portugués, quien perdió la vida junto a su hermano André en un accidente de tránsito, recibió un tributo inolvidable por parte de la afición y del propio club en Anfield.

Antes del pitazo inicial, miles de hinchas colmaron las gradas para entonar “You’ll Never Walk Alone”, el histórico himno del Liverpool, convertido esta vez en un canto de despedida. Las emociones se multiplicaron con la aparición de un gigantesco tifo en las tribunas que llevaba el número 20 de Jota, acompañado por los colores de la bandera de Portugal y los nombres de los dos hermanos, un gesto que unió al estadio en un silencio estremecedor.

Un minuto de silencio que conmovió al mundo

La organización de la Premier League decretó un minuto de silencio que se cumplió con total respeto. Jugadores, entrenadores, árbitros y aficionados dejaron a un lado la tensión del inicio de temporada para rendir tributo a la memoria de Jota y su hermano. El ambiente, sobrecogedor, reflejó la profunda huella que dejó el atacante portugués en el vestuario y en la hinchada.

Durante el acto, se percibió la tristeza en los rostros de compañeros y rivales. Muchos jugadores no pudieron contener las lágrimas, conscientes de que la partida de Jota deja un vacío tanto humano como deportivo.

El Liverpool, su casa en Inglaterra, prometió mantener vivo su legado. El club y los fanáticos coincidieron en un mismo mensaje: Diogo Jota siempre será parte de Anfield. En una noche que debía marcar el inicio de la competencia, el fútbol se convirtió en un vehículo para honrar la memoria, celebrar su vida y recordar que, como dice el himno, “nunca caminará solo”.

