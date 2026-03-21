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Brutal caída se dio en el ciclismo femenino: corredora se fue por un barranco

Horrible caída en el descenso de la Cipressa: Debora Silvestri saltó y cayó al vacío.

Foto: Eurosport

Noticias RCN

marzo 21 de 2026
01:06 p. m.
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El ciclismo profesional volvió a contener el aliento este fin de semana durante el descenso de la Cipressa, uno de los puntos más icónicos y peligrosos del calendario italiano. Lo que debía ser una batalla táctica por el posicionamiento antes del ascenso final se transformó en una escena de terror cuando la ciclista italiana Debora Silvestri perdió el control de su bicicleta, protagonizando un accidente que ya se califica de "milagroso".

El incidente ocurrió a falta de unos 25 kilómetros para la meta. En una de las cerradas curvas de herradura que caracterizan el descenso técnico hacia la costa, Silvestri entró con un exceso de velocidad aparente o un posible fallo mecánico en su rueda delantera. Al intentar corregir la trazada, la inercia la empujó hacia el exterior de la calzada.

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Lo que horrorizó a los espectadores y a los comentaristas de la transmisión en directo fue la naturaleza del impacto: Silvestri no impactó lateralmente contra el quitamiedos, sino que, debido al ángulo y la velocidad, su cuerpo salió despedido por encima de la barrera metálica, desapareciendo por completo de la vista de las cámaras al caer por un barranco de varios metros de profundidad.

Este es el estado de salud de la ciclista

La carrera no se detuvo, pero la angustia se apoderó del pelotón. Los servicios de emergencia y los directores de equipo que seguían la prueba se detuvieron de inmediato. Tras varios minutos de incertidumbre y silencio radial, los equipos de rescate lograron descender hasta el lugar donde yacía la ciclista.

Afortunadamente, la densa vegetación del lugar actuó como un amortiguador natural, frenando una caída que podría haber sido fatal. Según los primeros informes médicos emitidos por su equipo:

  • La ciclista se mantuvo consciente en todo momento.
  • Sufre múltiples contusiones y laceraciones severas.
  • Se han descartado, inicialmente, lesiones medulares, aunque permanece bajo observación por un traumatismo craneoencefálico leve.

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