Tadej Pogačar logra impresionante victoria en la Milán-San Remo luego de sufrir una caída

Lo que parecía lejos para el esloveno Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), quien sufrió una caída, terminó convirtiéndose en una de las gestas más memorables de la era moderna del ciclismo.

Este sábado 21 de marzo de 2026, el actual campeón del mundo conquistó su primera Milán-San Remo, el Monumento que tanto se le había resistido, tras superar una aparatosa caída a 32 kilómetros de la meta.

La "Classicissima", con sus extensos 298 kilómetros, transcurría bajo el guion previsto hasta que el caos se desató en la aproximación a la Cipressa. Un enganchón masivo en el pelotón mandó al suelo a varios favoritos, entre ellos a Pogačar y al belga Wout van Aert. Con el uniforme desgarrado y heridas visibles en su pierna izquierda, el esloveno no permitió que el pánico se apoderara de su estrategia.

Ayudado por un inspirado Isaac del Toro, Pogačar logró reintegrarse al grupo principal justo antes de iniciar el ascenso clave. La respuesta no fue defensiva, sino un contraataque feroz que rompió la carrera y dejó fuera de juego a especialistas y velocistas por igual.

Así fue la impresionante victoria de Pogačar en la Milan-San Remo

En el ascenso al Poggio, Pogačar lanzó un ataque devastador que solo pudieron seguir Tom Pidcock (Q36.5) y su eterno rival, Mathieu van der Poel. Sin embargo, el neerlandés cedió ante el ritmo infernal del esloveno a pocos metros de coronar, dejando la definición en un "mano a mano" entre Pogačar y Pidcock.

El descenso fue de infarto, con ambos corredores arriesgando en cada curva hacia San Remo. En la mítica Vía Roma, la victoria se decidió por milímetros:

Ganador: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 6h 35' 49"

Segundo: Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) - m.t.

Tercero: Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) - a 4"

Video de la caída de Pogacar:

Video de la victoria de Pogacar: